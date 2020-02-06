«Своих не бросаем»: российских граждан эвакуировали из Китая без еды и туалета

Возмущенные рассказы тех граждан России, которых эвакуировали из Китая, резко контрастируют с бравурными заявлениями чиновников

Фото с сайта 72.ru

Эвакуация из Китая наших соотечественников в разгар эпидемии коронавируса запомнится им надолго. В то время, как наши чиновники бравурно отчитываются об этой акции, выясняется, что застрявших в Поднебесной граждан России удосужились отправить на родину гораздо позже, чем жителей других стран. В то время, как французов отправили в отель на море, а американцев на базу Аляски, наших мучили неопределенностью.

В итоге посольство России в Китае предоставило страдальцам информацию, что их отправят в подмосковный пансионат. Позже эти данные не подтвердились, но новых не было. Дорога до аэропорта заняла 9 часов вместо положенных 3-х. Автобус постоянно останавливался для измерения температуры пассажира, рассказала в Фейсбуке одна из участниц переезда Марина.

Все это время наших соотечественников не кормили. А в аэропорту предупредили, что за 2 часа до вылета нельзя и пить. Дело в том, что в военном самолете туалета предусмотрено не было, а особо нетерпеливым предлагали воспользоваться ведром за ширмой. Все эти ужасы усугублялись тем, что «жертв мягкой эвакуации» везли не в обещанное Подмосковье, а в Тюмень – фактически в сибирскую ссылку!

Дорваться до горячей еды и питья не удалось даже на перевалочном пункте в Улан-Удэ. «Везли как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нормального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой, - отметила Марина. Системы обогрева в палатках не было, а температура воздуха была -30 градусов Цельсия». Видимо, в отличие от техники, люди в «дозаправке» особо не нуждаются.

Свидетельство Марины подтверждают и другие очевидцы. «Спасались от холода как могли. Не очень удобно было. Удобств, в общем, не было», - пояснила Виктория Маковцова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Все это сильно контрастирует с тем пафосным заявлением, которое сделала по поводу эвакуации российский вице-премьер Татьяна Голикова. «Эвакуация наших граждан из города Ухань, провинция Хубей — это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И, мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому, — отметила она на заседании правительства.

Аналогичными красками описал ситуацию губернатор Тюменской области Александр Моор. «Мы своих в беде не бросаем, поэтому Тюменская область в числе других регионов предложила свои возможности для решения этой задачи. Все службы сработали на отлично, сделано все, чтобы все чувствовали себя безопасно: эвакуированные люди, медицинские сотрудники и, самое главное, все наши земляки, потому что здание (санатория, в котором разместили эвакуированных. - прим. ред) удалено от населенных пунктов», - отметил губернатор 72.ru.

Пятого февраля в Тюмень на двух военно-транспортных самолетах были доставлены 144 человека из китайского города Ухань. Среди них оказались четверо детей в возрасте от семи месяцев до четырех лет. Несмотря на недовольство местных жителей, их разместили в реабилитационном центре - санатории «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. Вокруг него выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медицинских отходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах. Находиться в карантине эвакуированные будут две недели.

Как рассказала жительница Ростова-на-Дону Надежда К., в санатории людей расселили по номерам, из которых им нельзя выходить 14 дней вообще. «Ни с кем нельзя пересекаться. В противном случае 14 дней карантина будут исчисляться заново», - приводит Meduza рассказ Надежды.

В настоящее время китайским коронавирусом болеет около 25 тысяч чловек. Около пятисот уже умерли. Во избежание распространения вируса на территории РФ власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Помимо этого, приостановили пассажирское сообщение с КНР и РЖД.