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Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием

08:34 6.02.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта wikipedia.org
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Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сенат США оправал Трампа по обоим пунктам обвинения, признав его невиновным в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. 

Таким образом, Трамп сохраняет свой пост. 

Отмечается, что для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов, при этом в сенате большинство составляют республиканцы, которые изначально не поддерживали процедуру импичмента.

Напомним, палата представителей в декабре 2019 года голосами депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы обвиняли Трампа в задержках военной помощи Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против своег оппонента Джо Байдена и его сына, а также Трамп препятствовал расследованию конгресса.

Сам Трамп заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. В Белом доме также отмечали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 12:34
Гость: Ефим

А кто выступит против нащих дураков?
06.02.2020, 12:24
Гость: gvozd

это было ясно с самого начала - все обвинения Бред.
по сути, партия педосатанистов занимается Саботажем избранного президента. это ползучий госпереворот, чистой воды.
06.02.2020, 11:06
Гость: Ну-ну

На самом деле эти тн агрессивные, впавшие в маразм Пелоси, Клинтонши и люди на которых они работают всеми силами мешают Трампу более-менее нормализовать торговые отношения, в частности, с Россией и организовать нормальный бизнес у себя в стране(а не в Китае)
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