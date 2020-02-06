Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием
Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Сенат США оправал Трампа по обоим пунктам обвинения, признав его невиновным в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
Таким образом, Трамп сохраняет свой пост.
Отмечается, что для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов, при этом в сенате большинство составляют республиканцы, которые изначально не поддерживали процедуру импичмента.
Напомним, палата представителей в декабре 2019 года голосами депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы обвиняли Трампа в задержках военной помощи Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против своег оппонента Джо Байдена и его сына, а также Трамп препятствовал расследованию конгресса.
Сам Трамп заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. В Белом доме также отмечали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.