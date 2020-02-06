Процесс импичмента Трампа завершился его оправданием

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Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа завершилось его оправданием, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Сенат США оправал Трампа по обоим пунктам обвинения, признав его невиновным в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Таким образом, Трамп сохраняет свой пост.

Отмечается, что для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов, при этом в сенате большинство составляют республиканцы, которые изначально не поддерживали процедуру импичмента.

Напомним, палата представителей в декабре 2019 года голосами депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы обвиняли Трампа в задержках военной помощи Украине, требуя от президента Владимира Зеленского начать расследование против своег оппонента Джо Байдена и его сына, а также Трамп препятствовал расследованию конгресса.

Сам Трамп заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. В Белом доме также отмечали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.