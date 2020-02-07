У берегов Эстонии затонул российский траулер

16:22

В ночь с 6 на 7 февраля у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер «Поньгома».

По данным портала ERR, судно подало сигнал бедствия в четверг в 23:40 по местному времени к северу от полуострова Юминда.

Сообщается, что на судне пропало электричество, вышло из строя рулевое управление и две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф.

Спасательная операция осуществлялась Центром морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Первым на помощь российскому траулеру прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот и поднял членов экипажа их на борт.

Двоих пострадавших отправили вертолетом в больницу в Хельсинки, а еще пять человек вертолет доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки их состояния. Все члены экипажа являются гражданами России, сообщает ТАСС.

Департамент водных путей сообщения Эстонии начал расследование обстоятельств крушения.