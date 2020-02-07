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У берегов Эстонии затонул российский траулер

16:22 7.02.2020
Фото с сайта err.ee
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В ночь с 6 на 7 февраля у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер «Поньгома».

По данным портала ERR, судно подало сигнал бедствия в четверг в 23:40 по местному времени к северу от полуострова Юминда.

Сообщается, что на судне пропало электричество, вышло из строя рулевое управление и две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф.

Спасательная операция осуществлялась  Центром морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Первым на помощь российскому траулеру прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот и поднял членов экипажа их на борт.

Двоих пострадавших отправили вертолетом в больницу в Хельсинки, а еще пять человек вертолет доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки их состояния. Все члены экипажа являются гражданами России, сообщает ТАСС.

Департамент водных путей сообщения Эстонии начал расследование обстоятельств крушения.

Темы: Эстония, Кораблекрушения и происшествия на воде
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 22:33
Гость: дак

вроде это ты заистерил
07.02.2020, 21:29
Гость: Не

воруй чужую кильку!
07.02.2020, 20:14
Гость: Сейчас

истонцы заистерят.
Все комментарии (4)
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