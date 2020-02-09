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СМИ сообщили о побеге таиландского стрелка из здания ТЦ

00:19 9.02.2020
Фото из социальной сети Facebook
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 Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.

По информации минобороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.

В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения.

Темы: Таиланд, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2020, 02:54
Гость: Ray Bloom

Хороший сержант, настоящий Рэмбо. Но, похоже, раненый в голову.
Ставлю лайк за спецподготовку.
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