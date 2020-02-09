СМИ сообщили о побеге таиландского стрелка из здания ТЦ

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Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.

По информации минобороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.

В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения.