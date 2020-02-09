«Виноваты провокаторы»: чем обернулись беспорядки в Казахстане

До 10 человек выросло число жертв массовой драки, произошедшей в ночь на 8 февраля на юге Казахстана. ВИДЕО

Фото с сайта rus.azattyq.org

Число жертв массовой драки, произошедшей в ночь на 8 февраля с участием порядка 1000 человек в Казахстане на окраине села Масанчи Кордайского района Жамбылской области на юге страны, выросло до 10 человек, количество раненых превысило 130 человек, сообщает новостной портал агентства «Хабар 24».

По словам главы казахского МВД Ерлана Тургумбаева, причиной побоища стал бытовой конфликт, который перерос в крупные столкновения между жителями нескольких районных сел. Люди дрались не только голыми руками — с обеих сторон активно использовались различные тяжелые металлические предметы, камни и даже огнестрельное оружие.

Прибывшие полицейские не смогли усмирить дерущихся, они атаковали и силовиков, драка быстро переросла в массовые беспорядки — агрессивно настроенные местные жители стали поджигать жилые дома, магазины и автомобили. В итоге двое правоохранителей получили огнестрельные ранения, также было повреждено 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 машины.

«В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отделение полиции, у них изъято два охотничьих ружья. Досудебные расследования ведутся по статье 272 УК РК — организация и участие в массовых беспорядках, а также по статье 99 УК РК — «Убийство», — приводит портал «Казинформ» слова Тургумбаева.

Наказание по первой статье — это лишение свободы на срок от четырех до 10 лет, а по второй — лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения с возможной конфискацией имущества. Следственное управление департамента полиции Жамбылской области, где произошла массовая драка, также инициировало досудебное расследование по ст. 293 УК «Хулиганство».

Происходящие события привели к тому, что по распоряжению акима области в Кордайском районе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба. Сейчас на месте ЧП работают оперативный штаб и правительственная комиссия по ликвидации последствий побоища, она прибыла в район по поручению президента страны.

Фото с сайта rus.azattyq.org

«При въезде в село Масанчи дежурят полицейские, они останавливают, осматривают все автомобили и интересуются, куда кто едет. Картина, конечно, печальная: сожженные дома, объекты бизнеса, автомобили и выбитые окна у уцелевших строений. До сих пор ощущается запах гари. На улице никого нет, патрулируют только полицейские и дежурят пожарные машины», — рассказала казахский корреспондент Анастасия Сулейманова.

Как пояснил президент страны Касым-Жомарт Токаев, изначально немногочисленный бытовой конфликт был использован провокаторами для разжигания ситуации с привлечением националистического фактора.

«Кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, они будут наказаны. Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие — наше достояние, никто не вправе его подрывать!» — написал глава государства в Twitter.

Дыдар Двумаров, председатель Совета ветеранов села Масанчи, также рассказал, что конфликт был существенно «подогрет» извне — третьими силами.

«Я со вчерашнего дня анализировал. Вы поймите правильно. Без посторонней помощи это не произошло бы. Несколько доказательств дам. За такое короткое время не смогли бы собрать столько народу, они бы не успели так подготовиться, по всем соцсетям раскидать свои призывы. Вот три уже — дальше, мы конечно, будем выяснять. Но эти три вещи уже говорят, что это было подготовлено», — указал он.