Турция нанесла удары по армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

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Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии.

"Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - цитирует ТАСС заявление Министерства национальной обороны Турции.

В Минобороны сообщили, что "Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону".

За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли 10 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.