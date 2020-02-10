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Турция нанесла удары по армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

21:42 10.02.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Турция нанесла  удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии. 

"Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - цитирует ТАСС заявление Министерства национальной обороны Турции.

В Минобороны сообщили, что "Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону".

За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли 10 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 01:24
Гость: Заигрался ты Владимир,у тебя что,старческий маразм?

У нас что,нечем ответить?Какие могут быть договоренности и сотрудничество с оккупантами и пособниками терроризма.Испепели всю эту мразь и сволочь,благо есть чем.Да так,что бы у этой мрази через сем поколений их потомков содрогались при слове Россия.Никакой пощады этим мракобесам и религиозным фанатикам, и прочему международному отрепью.
11.02.2020, 00:07
Гость: А что ему (Кремлю) ещё делать?

Енту Дарданеллу туркам заткнуть, как, пардон,...плюнуть! Башара на всей планете, кроме Кремля, вообще никто не любит. Это Америка с Израилем бьют наших в Сирии из-под тишка (пока), а Эрдогану это всё пофиг, захочет вдарить - вдарит. Ясно, что мы ядром не ответим, а по остальным пунктам, тут тебе и Цусима, тут тебе и Мукден... Заигрались наши игрочишки, однако...
10.02.2020, 23:55
Гость: Чавес 10

Кремль борется с коронавирусом
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