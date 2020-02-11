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В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

09:48 11.02.2020
МИД РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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В МИД РФ заявили о возможности отмены встречи лидеров "нормандского формата", запланированного на апрель текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Руденко.

По словам Руденко, проблема заключается в выполнении Киевом так называемого "Парижского пакета". В частности, в декабре 2019 года в Париже лидеры "нормандской четверки" договорились, что Киев, Донецк и Луганск разведут силы на трех основных участках соприкосновения, откроют новые пункты пропуска, продвинутся в разминировании, будет произведен обмен удерживаемыми лицами, а также в украинском законодательстве будет закреплена "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса.

"Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится", - заявил Руденко.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Ситуация на Украине, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 16:00
Гость: полухохол

".....формат",он и в следующем году не состоится!Если он состоится,когда-то,значит бандеровщине на Украине "перекрыли славу",а этого пиндосы НЕДОПУСТЯТ!
11.02.2020, 12:53
Гость: кукушки прыгают,завяли лютики

Смотри чтоб сам ты не зажмурился с перспективой райской жизни.Такие как ты в эйфории любого врага были готовы победить в 1-ую Мировую,любого врага шапками закидать во 2-ую Мировую.У тебя шапок хватит на 29 км Босфора? А про китайцев ты "мудро" своим молчанием ушёл в сторону.Вот они то тебя шапками и накроют, ...
11.02.2020, 12:44
Гость: Чаушеску

Организм Жириновского отравлен еврейской кровью,как и в своё время организм,знаменитого художника Шэкельгруббера, как и банды Бланка-Джугашвили,как и всех российских царей с их филькиной грамотой -законом о черте оседлости.И где теперь цари?И где теперь Бланк и Джугашвили?И где теперь Шэкельгруббер?По некоторым данным знаменитому художнику напоследок ковер подарили.Может и Жириновскому пора ковёр именной подарить с арабской вязью ?
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