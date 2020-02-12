Турция направила в Сирию дополнительные подразделения

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Турция направила дополнительные воинские подразделения в Сирию, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. Речь идет минимум о 100 единицах военного транспорта, включая танки и другую бронетехнику.

Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина По словам источников, автоколонны въехали на территорию Сирии рано утром через контрольно-пропускной пункт Кафр-Люсьен и выдвинулись в сторону западных районов Алеппо.

Напомним, за последние две недели в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии участились столкновения турецких и сирийских военных. В понедельник вооруженные силы Турции объявили об уничтожении более 100 сирийских военных. Во вторник Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного. После этого командование сирийской армии пообещало дать достойный ответ на нападение Турции.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал скоординированный ответ США и Турции на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии в Идлибе. Очередной раунд российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в регионе не принес результатов. В Кремле заявили, что обеспокоены нарастанием напряженности в Идлибе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.