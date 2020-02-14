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МИД РФ опроверг вброс оппозиционных СМИ Мозамбика о присутствии ЧВК «Вагнера» в стране

17:15 14.02.2020

В Сети стремительно множатся слухи о «присутствии» ЧВК «Вагнера» то в Ливии, то в Мозамбике 

По мнению эксперта Андрея Кемарского, эти сообщения относятся к категории «фейк-ньюз».

Флаг Мозамбика. Фото с сайта Pixabay.com

В беседе с корреспондентом РИА Новости глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский заявил, что слухи о «присутствии» бойцов «Вагнера» в Мозамбике не соответствуют действительности. «Я бы отнес эти сообщения к известной категории «фейк-ньюз», - отметил дипломат.

По сообщению издания SADCnews, вброс о гибели россиян из ЧВК «Вагнера» от рук боевиков запустила оппозиционная партия «Ренамо». Мозамбикский ресурс опроверг фейк, опубликованный Carta da Mocambique. Там утверждали, что людей якобы обезглавили, а их автомобиль сожгли, но SADCnews считает, что тогда определить убитых было бы невозможно. В российском посольстве также не подтвердили информацию о смерти россиян.

Кроме того, пользователь Twitter по имени Константино Косса со ссылкой на местные силы безопасности написал, что военные FDS отразили атаку боевиков в Намале - русских там не было.

В SADCnews уверены, что издание Carta da Mocambique лоббирует интересы «Ренамо», проигравшей на последних выборах. Журналисты предположили, что таким образом партия пытается подорвать налаживающиеся отношения между Россией и Мозамбиком.
 

Темы: Министерство иностранных дел РФ
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