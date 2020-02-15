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Нидерланды отказались передавать России материалы по делу MH17

13:46 15.02.2020
Фото с сайта defensie.nl
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Нидерланды отказали Генпрокуратуре России, которая запрашивала документы в министерстве юстиции страны в рамках европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.

Таким образом Нидерланды уклонились от проведения всестороннего расследования крушения малайзийского Boeing на Украине, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее власти этой страны отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению самолета, в России.

Напомним, самолет компании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел катастрофу в зоне вооруенного конфликта в Донбассе. Все 298 человек погибли.

Темы: Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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15.02.2020, 23:47
Гость: Брось, какол, свою брэхню!

Украинская армия в условиях после неконтитуционного военного путча начала гражданскую войну на Донбассе в апреле 2014-го. Содаты ВСУ, военные преступники, стреляют каждый день и убивают украинцев. Оказываюся убитыми ополченцами ЛНР и ДНР. Никто галицаев не приглашал на Восточную Украину.
То, что украинцы воюют с украинцами:
- за всё время обмена пленными (а их было несколько сотен), Украина обменяла только двоих граждан РФ, Руслана Радживаева и Олега Доронина. Если бы это была НЕ ГРАЖДАНСКАЯ война (а Коломойский утверждает, что на Украине идёт гражаднская война), а "война с Россией", то пленных было бы приблизительно поровну с обеих сторон. А ЭТОГО НЕТ!
Итак, ВСУ убивает грждан Украины, а это - антиконституционно:
Стаття 17 Конституції України
-- "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян України"
15.02.2020, 23:45
Гость: Нахум-алимпиавич

А что уже есть американский язык или ты действительно ку-ку?
Well, you are a genius brother. This is what I say in American.
15.02.2020, 22:44
Гость: красивому

это оказывается украинская армия захватила и оккупировала часть Ростовской области и создала там ДНР и ЛНР Это оказывается солдаты ВСУ каждый день стреляют и убивают сами себя Про Крвм умолчу что бы не начинать бесполезную полемику с патриотами-националистами
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