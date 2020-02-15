Нидерланды отказались передавать России материалы по делу MH17

13:46

Нидерланды отказали Генпрокуратуре России, которая запрашивала документы в министерстве юстиции страны в рамках европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.

Таким образом Нидерланды уклонились от проведения всестороннего расследования крушения малайзийского Boeing на Украине, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее власти этой страны отказались от российского предложения провести судебный процесс над лицами, которых подозревают в причастности к крушению самолета, в России.

Напомним, самолет компании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел катастрофу в зоне вооруенного конфликта в Донбассе. Все 298 человек погибли.