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Минск получил от США техническое оборудование для охраны границы

17:53 16.02.2020
Фото User 699 с сайта pixabay.com
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Пограничные службы Белоруссии получили от министерства энергетики США оборудование для охраны белорусско-украинской границы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

«Совместная работа с американской стороной позволяет значительно повысить эффективность противодействия незаконному обороту радиоактивных и ядерных материалов на белорусской границе и обеспечить безопасность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом», - цитирует Regnum слова первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-майора Игоря Буткевича.

Поставки технического оборудования Соединенными Штатами осуществляются с 2013 года в рамках проекта по укреплению потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов, а также принятого Меморандума о взаимопонимании между ведомствами.

Темы: Белоруссия, США
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Комментарии читателей
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16.02.2020, 21:14
Гость: в определенный

Час ''Х'',-по желанию 'дяди издалека' -оборудование покажет свое истинное назначение/неужели батька этого не понимает?/
16.02.2020, 20:34
Гость: Чаушеску

был в Румынии а Карпаты на западной Украине
16.02.2020, 20:18
Гость: Чего сидишь?

Скорей звони Лукашенке, а то он тупой, поставит на украинской границе.
Все комментарии (10)
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