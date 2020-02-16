Минск получил от США техническое оборудование для охраны границы

17:53

Пограничные службы Белоруссии получили от министерства энергетики США оборудование для охраны белорусско-украинской границы в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

«Совместная работа с американской стороной позволяет значительно повысить эффективность противодействия незаконному обороту радиоактивных и ядерных материалов на белорусской границе и обеспечить безопасность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом», - цитирует Regnum слова первого заместителя председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии генерал-майора Игоря Буткевича.

Поставки технического оборудования Соединенными Штатами осуществляются с 2013 года в рамках проекта по укреплению потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов, а также принятого Меморандума о взаимопонимании между ведомствами.