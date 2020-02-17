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СМИ узнали о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

10:40 17.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, данная мера может привести к «серьезным последствиям» для крупного американского производителя техники, а также к эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Издание указывает, что двигатели LEAP-1C производства CFM International - совместного предприятия Safran и General Electric - используются в разрабатываемом новом лайнере C919 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC). По данным источников издания, представители американских властей опасаются, что китайская сторона может использовать двигатели CFM International для создания собственных аналогов, которые позволят ей выйти на мировой рынок, что не соответствует интересам США.

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США. По другой версии, при помощи ограничений в Вашингтоне намерены подорвать сам процесс разработки самолетов COMAC — в Китае на сегодняшний день уверены, что они будут конкурировать в продажах с лайнерами американской Boeing и европейской Airbus. Двигатель LEAP 1C является единственным комплектующим, разработанным для его установки в лайнеры COMAC C919, поэтому прерывание поставок двигателей может привести к неопределенной задержке производства самолетов, пишет WSJ.

C919 – проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест экономкласса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. По данным Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC), уже получены заказы на 570 самолетов.

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 16:47
Гость: Евгений В

Все современные и будущие знания имеют прочный фундамент из знаний предыдущих поколений. Все разговоры о плагиате - мышиная возня, так как в принципе его вообще нет, дело только во времени. Все открытия и разработки нового интернациональны и являются плодами всего человеческого РАЗУМА. РАЗУМ нарабатывается всем человечеством и принадлежит всему человечеству, но его дальнейшему прогрессивному развитию мешают черные дьявольские силы врагов человечества, узурпировавших власть. В качестве примера далеко ходить не надо...
17.02.2020, 16:31
Гость: Пилот

Российское авиастроение опять сядет в лужу не будет МС21 и супер пупер джет летающий гроб штаты тоже прикроют санкциями до кучи. Даже кукурузники АН2 Украина прикрыла продав лицензию полякам. Без импортных комплектующих не одно российское чудо техники не поднимется в воздух так как собственные технологии утеряны навсегда и уничтожены кремлем. Оставшийся титановый завод также перейдет под полный контроль иностранцев у Боинга уже половина акций, Росал Дерепаски уже уплыл. Так что перспектива россиянам ездить на собаках благодаря заботам кремля, президента и правительства РФ. Почему на собаках? Потому что их полно бегает, а лошадок тоже давно нету благодаря тем же заботам кремля. Ну рикши уже есть и их ожидает явно бурное развитие. Пока по Москве и в районе ВДНХ они осваивают перевозки, а в дальнейшем по мере углубления реформ, они выйдут и на межгородские линии это ближайшее будущие РФ.
17.02.2020, 15:37
Гость: gvozd

командно-административная "экономика" совка.
где ивреи взяли верх, там порядки одни и те же..
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