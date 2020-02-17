СМИ узнали о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

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Власти США могут запретить поставки в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, данная мера может привести к «серьезным последствиям» для крупного американского производителя техники, а также к эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Издание указывает, что двигатели LEAP-1C производства CFM International - совместного предприятия Safran и General Electric - используются в разрабатываемом новом лайнере C919 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC). По данным источников издания, представители американских властей опасаются, что китайская сторона может использовать двигатели CFM International для создания собственных аналогов, которые позволят ей выйти на мировой рынок, что не соответствует интересам США.

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США. По другой версии, при помощи ограничений в Вашингтоне намерены подорвать сам процесс разработки самолетов COMAC — в Китае на сегодняшний день уверены, что они будут конкурировать в продажах с лайнерами американской Boeing и европейской Airbus. Двигатель LEAP 1C является единственным комплектующим, разработанным для его установки в лайнеры COMAC C919, поэтому прерывание поставок двигателей может привести к неопределенной задержке производства самолетов, пишет WSJ.

C919 – проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест экономкласса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. По данным Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC), уже получены заказы на 570 самолетов.