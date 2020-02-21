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Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

12:19 21.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла Китая в России Чжан Ханьхуэя.

В эпицентре же эпидемии, провинции Хубэй, вирус будет побежден в течение марта. 

Отмечается, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%. Кроме того, дипломат рассказал, что "по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции".

Кроме того уменьшается количество зараженных новым коронавирусом и в Ухане, а 18 тысяч человек уже выписаны из госпиталей.

Ранее зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь говорил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

В настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат "Фавипиравир". По словам медиков, прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный. Молодые люди и дети переносят болезнь легко. Наибольшую опасность Covid-19 представляет для пожилых людей.

Темы: Коронавирус
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21.02.2020, 14:21
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