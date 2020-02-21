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Эрдоган решит судьбу Идлиба после переговоров с Путиным

16:53 21.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам, что вечером 21 февраля он обсудит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе. По итогам этого разговора Турция определится с дальнейшими действиями в Идлибе, сообщает CNN Turk.

«У меня будет телефонный разговор с Путиным около 18:00 (мск). Обсудим с ним все то, что происходит в Идлибе. Итоги этого разговора определят нашу позицию», — сказал турецкий лидер.

По словам главы Турции, происходящее в Идлибе можно назвать войной. Он добавил, что, по последним данным, в боях с турецкой армией 20 февраля были убиты 150 сирийских военных, хотя в Минобороны Турции ранее приводили сведения о 50 погибших сирийцах.

Эрдоган также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили российскому лидеру провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии, однако Путин «не дал им желаемого ответа». Источник газеты «Ведомости» в Москве отмечал, что обострение ситуации в Идлибе «скорее отдаляет» встречу глав России и Турции.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

В МИД России опровергли эту информацию. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии.

Темы: Сирия, Турция, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.02.2020, 22:39
Гость: Реплика

"Решит судьбу Идлиба"? Кто он такой чтобы "решать судьбу" хоть кого-то в чужом государстве? Не надо глупостей писать.
21.02.2020, 22:39
Гость: Ейбогус

Как как,
Катюшами и надо сдерживать асада и иже.
Щас получите ,бойцы олигархата.
21.02.2020, 22:37
Гость: Ейбогус

Турки уже притащили свои катюши.
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