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Песков заявил о невыполнении Турцией соглашений по Сирии

15:11 23.02.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Анкара пока не выполнила договоренности по Сирии, которые были достигнуты в Сочи больше года назад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

В документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевания и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, отметил Песков.

Сирийская армия в конце января этого года начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо, напоминает РИА Новости.

На этой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. 

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.
 

Темы: Сирия, Турция
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Комментарии читателей
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23.02.2020, 18:52
Гость: майк

Сначала по хорошему, поэтому и соглашения. Он оборонку все же сохранил, когда все за долларами бегали и продавали что не прикручено. Каждый занимался тем, что ему интересно и не думали, что с амерами снова понимания не будет. с400 которые продали, скорее всего без нашего обслуживания гора мусора.
23.02.2020, 18:45
Гость: Минские

соглашения тоже не выполняются, там также полный провал. А зачем было вообще с Турцией подписывать какие либо соглашения по Сирии? Худший сценарий и будет Турция раннее действовала на стороне бандитов и сейчас им помогает. А за Турцией там штаты маячат, они им все современные вооружения поставляют, а турки их далее бандитам передают. Кремль решил сыграть на разногласиях между Турцией и Штатами, а в итоге проиграет сам. Потому что Штаты и Турция за одно против России как были раньше так и сейчас. Задача турок втянуть Россию в большую войну в Сирии и на Ближнем востоке, в которой она потерпит поражение как в афгане, потому что цели туманные дележ ближневосточной нефти российскими и мировыми олигархами, это не защита отечества. Кризис последних лет и падение экономики это всё последствия сирийской военной авантюры, война окончательно разорит РФ и приведет к краху экономики а следом и правительства. И никакие перетасовки министров и переписывание конституции не помогут.
23.02.2020, 18:44
Гость: В прямом

столкновении на сирийской земле у России против Турции шансов нет. Разве только пустиь под булдозер их помидоры.
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