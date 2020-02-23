Песков заявил о невыполнении Турцией соглашений по Сирии

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Анкара пока не выполнила договоренности по Сирии, которые были достигнуты в Сочи больше года назад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

В документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевания и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, отметил Песков.

Сирийская армия в конце января этого года начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо, напоминает РИА Новости.

На этой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.

