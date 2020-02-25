Бывший заключенный ливийской тюрьмы «Митига» надеется на спасение Суэйфана и Шугалея

19:40

Самойлов надеется, что МИД России сделает все возможное, чтобы скорее освободить россиян из ливийской тюрьмы

Российский моряк Сергей Самойлов, отбывший 37 месяцев в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», контролируемой Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей об условиях содержания в этом учреждении. Он также выразил надежду на скорейшее освобождение российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Стоп-кадр из видео

Россиянин делил крошечную камеру размером 12 квадратных метров вместе еще с 30 заключенными. Он объяснил, что из-за нехватки места заключенным приходилось «дежурить», чтобы пока одни стоят, другие в это время могли спать или сидеть. Моряк добавил, что в тюрьме не соблюдались какие-либо нормы или человеческие права, о чем им периодически напоминали сотрудники «Митиги».

«Как это сказать, правоохранители в нашем понятии — они, конечно, не правоохранители. Почему? Потому что говорить о каком-либо базовом соблюдении прав человека, каких-то норм, ну вообще не приходится. Хотя бы на основании того, что они не гнушаются грабить, воровать, сами занимаются откровенной торговлей», — рассказал Самойлов.

Также он сообщил, что террористы, контролирующие это учреждение, находятся на финансовом обеспечении ПНС Ливии. Помимо этого, они заняты в охране Национального банка страны и других государственных объектов.

Самойлов поведал и про избиения заключенных, в том числе и российских социологов Шугалея и Суэйфана, помещенных в «Митигу» еще весной 2019 года. Кто именно их избивал, моряк точно сказать не мог, так как глаза им завязывали полиэтиленовыми пакетами.

«Вот та же группировка RADA, задержавшая нас и контролировавшая тюрьму. Среди ее бойцов и офицеров, с которыми мне пришлось общаться за три года заключения, превалируют яростные исламисты… Многие, не стесняясь, говорили, что законы, писаные людьми, в "Митиге" не действуют. А вот шариат — действует еще как. Разумеется, только удобная им самим форма "шариата"», — заключил он.

Моряк рассказал, что Максим Шугалей, по его наблюдениям, «был настроен держаться» и «верил в свое освобождение». Самойлов надеется, что МИД России сделает все возможное, чтобы скорее освободить россиян из ливийской тюрьмы.