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Украинский адмирал оценил силу Черноморского флота РФ

08:40 27.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Перевооружение российского флота оценил на форме Age of Crimea командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. Его выступление опубликовано на YouTubе.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота — прим. ред.)», — подчеркнул адмирал.

Он уточнил, что вместо 29 кораблей флота в Черном море теперь 42. Из них 12 носителей ракетного оружия, заметил Воронченко.

По его словам, ракеты «Калибр» сейчас способны на суммарный залп в 72 пуска. С учетом Каспийской флотилии и береговых комплексов «Бастион» и «Бал» речь идет уже примерно о 120 ракетах.

В регионе, подчеркнул Игорь Воронченко, разместились семь российских подводных лодок. При этом шесть из них — «современные и очень эффективные». После воссоединения с Россией, в Крыму появились противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион».

«По всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации», — указал адмирал. Он упомянул бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную и противолодочную технику.

Несколько дней назад в акваторию Черного моря через Босфорский пролив зашел эсминец ВМФ США Ross. В регионе он будет обеспечивать «безопасность и повышение региональной стабильности на море».

Темы: Украина, Российский Военно-морской флот, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 13:55
Гость: интересно

А кому принадлежат российские черноземы?
27.02.2020, 13:51
Гость: из киева

В Украине в январе каждый год падение промпроизводства, потому что из-за праздников выпадает более недели.
Гор мусора не наблюдаю.
27.02.2020, 12:27
Гость: Петро

Согласен.Только их там уже не 49 миллионов , а едва 30 наберется.Европа с Америкорй это замутили на Украине вот пусть .. и кормят.Только вряд ли.Сейчас они отберут у них последнее- черноземы и пустят по миру с голой ж... И правильно, ду...ков нужно учить.
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