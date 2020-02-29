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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

19:11 29.02.2020

США и афганское движение "Талибан" (запрещено в России) подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, сообщает  РИА Новости.

Подписи под документом поставили спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Стоп-кадр из видео

На церемонии в Катаре присутствовали представители более 30 стран.

"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.

Соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО.

Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". 

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.02.2020, 22:58
Гость: АНТУАН

Американцы уйдут из Афганистана.Талибы полезут в бывшие республики СССР-среднеазиатские.России эти проблемы нужны?
29.02.2020, 22:10
Гость: Беглый

Да.... Как и с СССР все получилось, только США уходят целыми, а у нас ничего не получилось.
29.02.2020, 20:26
Гость: До этого

штаты с талибами были просто друганы, а тепрь эту дружбу узаконили.
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