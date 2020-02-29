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На Украине отказались от празднования Дня Победы 9 мая

13:01 29.02.2020
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Украина не будет праздновать День Победы. Позицию украинских властей высказал в эифре телеканала "Украина 24" министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. "... Мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - заявил министр. 

Депутат Госдумы Александр Шерин в ответ на заявление Вадима Пристайко назвал его "подонком" и "негодяем".

"Это надо сделать — пригласить ветеранов ВОВ с Украины в Россию, оплатить их проезд. Нужно быть отборным подонком и негодяем, чтобы такое говорить... Очередная попытка сделать так, чтобы РФ чувствовала неприятные ощущения душевные. Украинская власть готова идти на подлые действия, провокации против России даже ценой собственных предков... Украина достигла точки невозврата, у страны нет будущего, так как она такими действиями оскорбляет память предков", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

С 2015 года на Украине победу над нацистской Германией отмечают по западноевропейскому образцу - 8 мая. Праздник называется Днем памяти и примирения.

День Победы 9 мая также остается праздником, все официальные мероприятия на государственном уровне проводятся 8 мая.

Темы: Украина, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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01.03.2020, 00:21
Гость: ant1949

Отказ от празднования Дня Победы-это саморазоблачение правящей элиты Украины, вынужденой прогнуться под наследниками бандеровцев и их пособников, которые в вышиванках встречали нацистов хлебом-солью и
верно служили им в качестве карателей и полицаев.
К счастью не все на Украине прогнулись под бандеровской нечистью.
Так уже было на Украине. Судьба у нее такая.
Достаточно вспомнить Тараса Бульбу с сыновьями или Мазепу, предавшего Петра Великого после долгой службы.
Плохо то, что на Украине забывают о том, что предателей презирают все: и преданные и те, к кому они перебежали.
01.03.2020, 00:19
Гость: Евгений В

Все победы русского народа и России и полководцев народ помнит но тогда Россия была Россией и СССР был приемником России, при котором Россия получила громадный толчок в сторону прогресса по всем направлениям. При Сталине Россия за 10 лет сумела пройти вековой путь и выиграть великую войну против всей Европы. А какая сплоченность у народа была, а какая вера в будущее и такое будущее было совершенно реальным, если бы не страшное предательство, которое мировые темные силы вынашивали и готовили более 50 лет, то Россия с учетом лучших качеств народа всей страны сейчас несомненно был бы мировым лидером. День такой Победы без всякого сомнения должен сохраниться в вечной памяти, сейчас настоящих фронтовиков остались десятки, у нового поколения за счет внушаемой исторической лжи о тех событиях память уже не такая. Настоящий парад Победы был только один в 1945 году. Последующие, а особенно во времена сегодняшние, это мероприятие стало походить больше на театральное шоу, которое к этому чуждому государству (не к народу) ни какого отношения не имеет. А кто на трибуне?
01.03.2020, 00:07
Гость: Знамя Победы

еще будет развеваться над Киевом!
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