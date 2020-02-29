На Украине отказались от празднования Дня Победы 9 мая

13:01

Украина не будет праздновать День Победы. Позицию украинских властей высказал в эифре телеканала "Украина 24" министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. "... Мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - заявил министр.

Депутат Госдумы Александр Шерин в ответ на заявление Вадима Пристайко назвал его "подонком" и "негодяем".

"Это надо сделать — пригласить ветеранов ВОВ с Украины в Россию, оплатить их проезд. Нужно быть отборным подонком и негодяем, чтобы такое говорить... Очередная попытка сделать так, чтобы РФ чувствовала неприятные ощущения душевные. Украинская власть готова идти на подлые действия, провокации против России даже ценой собственных предков... Украина достигла точки невозврата, у страны нет будущего, так как она такими действиями оскорбляет память предков", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

С 2015 года на Украине победу над нацистской Германией отмечают по западноевропейскому образцу - 8 мая. Праздник называется Днем памяти и примирения.

День Победы 9 мая также остается праздником, все официальные мероприятия на государственном уровне проводятся 8 мая.