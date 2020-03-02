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Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

00:33 2.03.2020
Фото с сайта sana.sy
Сюжет: Сирийский кризис

Командование группировки российских войск  не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил  руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - цитирует контр-адмирала ТАСС.

Ранее источник в Минобороны Сирии сообщил, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. При этом сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников, рассказал Журавлев.

Он также отметил, что распространяемая информация  о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 01:56
Гость: Фёдор

Деньги 18 млн долларов на изготовление ПЗРК уже выделены и заказ будет выполнен к июлю,как сообщают СМИ США. В списке получетелей и Украина.
02.03.2020, 01:51
Гость: anton

Так и Турки гарантий не дают ,так и втянется Россия не в свою войну
02.03.2020, 01:36
Гость: Ха!

"Но пока русские не сбили не одного турецкого самолёта"
И ни одного еврейского не сбили. К сожалению.
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