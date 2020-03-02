Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

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Командование группировки российских войск не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - цитирует контр-адмирала ТАСС.

Ранее источник в Минобороны Сирии сообщил, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. При этом сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников, рассказал Журавлев.

Он также отметил, что распространяемая информация о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности.