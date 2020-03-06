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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч

15:55 6.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Общее число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные, собранные по официальным заявлениям властей более чем 80 стран, в которых есть случаи заражения.

Лидеры по зараженным: Китай (более 80 тысяч), Южная Корея (6500+), Иран (4700+) и Италия (3800+). Затем идут Германия (570+), Франция (420+), Япония (380+), Испания (340+) и США (230+). Всего Covid-19 задел более 90 стран.

Согласно статистике, около 55 тысяч инфицированных уже выздоровели, они выписаны из больниц. Число смертей от COVID-19 превысило 3,4 тысячи, то есть 3,4% заразившихся.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся в Москву из стран с новыми случаями заражения должны сообщить об этом властям, а работодатели обязаны обеспечить измерение температуры на рабочем месте.

Темы: Коронавирус, Москва
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06.03.2020, 21:22
Гость: Алекс Дорф

От нановируса Чубайса вымерли миллионы человек. Выжившие до сих пор вылечиться не могут. И вакцину от нановируса Чубайса в России так и не изобрели.
Я ведь были и другие смертельные вирусы, типа ЕБН, Гайдара, Собчака, Ясина...
А сколько таких вирусов завелось в госдуме, кремле, совфеде, правительстве...
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