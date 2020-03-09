Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана

12:20

Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Согласно сведениям из Судана, в результате покушения премьер-министр страны не пострадал. Легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа Хамдука.

Отмечается, что политик перевезен в безопасное место.