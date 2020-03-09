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Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана

12:20 9.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.  

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Согласно сведениям из Судана, в результате покушения премьер-министр страны не пострадал. Легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа Хамдука.

Отмечается, что политик перевезен в безопасное место.

Темы: Покушение на убийство должностного лица, Резонансные убийства и покушения в мире
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09.03.2020, 13:36
Гость: Суданская

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