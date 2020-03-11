В США создана первая карантинная зона из-за коронавируса

08:45

В США появилась первая карантинная зона в связи с ростом заразившихся коронавирусом американцев.

Как пишет "Интерфакс", карантин объявлен в небольшом населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от Нью-Йорка. Так называемая "зона сдерживания" равна одной миле вокруг города.

На период с 12 по 25 марта в данной карантинной зоне будут закрыты школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей.

"Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель - это особая проблема, цифры продолжают расти", - заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, добавив, что в округе работают над тем, чтобы остановить распространение вируса.

Отмечается, что в карантинной зоне будет развернута Национальная Гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и дезинфицировать общественные места.

По данным Куомо, на данный момент 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.