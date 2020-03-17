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Минюст США снял обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По мнению прокуроров, предоставление доказательной базы по делу может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь "Конкорд" к реальной ответственности. Прокуроры побоялись, что "Конкорд" может опубликовать "данные о правительственных источниках и методах расследования" и другие "чувствительные секреты" в интернете.

В связи с этим, американское министерство юстиции в понедельник "приняло решение снять обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой вменялось организация финансирования схем вмешательства в американские выборы 2016 года".

При этом, прокуроры по-прежнему добиваются признания виновными других 13 российских граждан и компании "Агентство интернет-исследований".

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.