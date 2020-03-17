В деле против «Конкорда» суд доказал несостоятельность обвинений США в адрес компании Пригожина

16:30

Евгений Пригожин прокомментировал прекращение дела «США против «Конкорда»

Флаг Минюста США. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин рассказал о готовящемся иске «Конкорд против США» на $50 млрд за санкции и незаконное преследование. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Конкорда».

Сообщается, что окружным судом Колумбии было закрыто уголовное дело «США против Конкорда», что подтверждает необоснованность обвинений в адрес России и представителей компании «Конкорд» во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Соответствующий судебный документ на ресурсе SCRIBD опубликовало юридическое издание Law&Crime.

Евгений Пригожин прокомментировал прекращение дела «США против «Конкорда». Он считает, что решение суда было очевидно и что он тем самым в очередной раз доказал необоснованность обвинений в адрес «Конкорда» и России.

Также предприниматель подчеркнул, что разбирательство не закончено, объявив о готовящемся иске на 50 млрд долларов против американского правительства.

