Турецкие власти скрывают гибель военнослужащих в Ливии, чтобы не вызвать недовольства среди населения

18:39

Принято считать, что Турция обычно открыто сообщает о гибели своих военнослужащих в зонах военных действий за границей

Однако это не касается участия турецких военных в ливийском конфликте. ТГ-канал «Рыбарь» рассказал об аресте турецких журналистов, опубликовавших информацию о тайных похоронах тех, кто погиб в Северной Африке, и о том, как граждане Турции относятся к планам Анкары в Ливии.

В начале марта турецкое интернет-издание OdaTV рассказало о тайных похоронах погибшего в Ливии сотрудника Национальной разведывательной организации MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Синада Дж. Разведчика хоронили в строжайшей секретности в провинции Маниса.

Журналисты издания добыли фотографию разведчика и снимок черного венка с надписью «глава организации» (Teşkilat Başkanı). «Teşkilat» указывает на Национальную разведывательную организацию Турции, которую возглавляет Хакан Фидан.

После публикации материала сотрудники OdaTV были задержаны властями, а сайт издания заблокирован.

Комментирую задержания журналистов, глава МИД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в опубликованном материале содержались персональные данные сотрудников спецслужб. В отношении журналистов завели уголовные дела по трём статьям: «Получение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью», «Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью» и «Раскрытие информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью».

Стоит отметить, что до новости о похоронах турецкого разведчика Эрдоган замалчивал любые данные о погибших в Ливии военных. Лишь однажды турецкий лидер проговорился, заявив о потерях в североафриканской республике.

Это заявление взволновало общественность, а турецкие СМИ практически вынудили Эрдогана дать комментарий. Президент Турции явно не хотел отвечать на эти вопросы, но всё же подтвердил гибель двух военных.

Сотрудники издания считают, что их задержали безосновательно. Автор материала Хулья Кылынч заявила в суде, что материал опубликовали только после того, как один из оппозиционных депутатов публично огласил имя разведчика. Кроме того, выложенные фотографии были в свободном доступе в соцсетях.

По мнению выпускающего редактора издания Барыша Теркоглу, его арест не связан с выпущенным материалом: «Я не думаю, что мое задержание связано с этой новостью. Эта новость — лишь предлог, придуманный для того, чтобы сделать меня ответственным и посадить в тюрьму».

После дела OdaTV прокуратура возбудила уголовное дело против ещё одного журналиста, обозревателя издания Yeniçağ (Йеничаг) Мурата Агрыэля. Ещё в феврале он заявил в Twitter о гибели турецких военнослужащих в Ливии. При этом он написал сообщение после того, как представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о потерях. Агрыэля обвинили в раскрытии государственной тайны.

Помимо него арестовали главреда и ответственного редактора газеты Yeni Yaşam - просто за то, что издание процитировало материал OdaTV.

О потерях в Сирии турецкие власти говорят открыто, а вот информация о гибели военнослужащих в Ливии хранится в строжайшей тайне. Однако многие иностранные источники неоднократно сообщали о турецких потерях в североафриканской республике, ссылаясь на заявления Ливийской национальной армии.

Так, например, сообщалось, что 16 марта погибло несколько военнослужащих из Турции в результате удара ЛНА в районе аэропорта Митига. А месяцем раннее трое турецких солдат погибли в результате уничтожения судна с вооружением и военной техникой в порту Триполи. В информационном поле Турции об этих случаях не упоминалось.

Сам Эрдоган объясняет присутствие турецких военнослужащих на территории Ливии геополитическим интересами. Турецкий лидер уверен, что Турция имеет полное право добывать в газ в Восточном Средиземноморье. Однако, по его мнению, страны региона не желают считаться с Турцией. В свою очередь договоренность ПНС о морских границах даёт Анкаре право на влияние в Средиземном море. По крайне мере, так считает Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер оправдывается тем, что представители ПНС попросили Анкару оказать им военную помощь в Ливии. Поначалу Эрдоган говорил о переброске в Триполи турецких наёмников из ЧВК SADAT, однако позже вообще решил об этом не распространяться.

В итоге, как стало известно, Турция перебрасывает в североафриканскую республику не только свой военный контингент, но и завербованных террористов из Сирии, тем самым нарушая условия заключенного перемирия. Сам же турецкий лидер отнекивается. В общем, к Эрдогану возникает много вопросов, на которые он не может дать чёткого ответа.

Очевидно, турецкие власти скрывают потери в Ливии, потому что не могут толком объяснить необходимость вмешательства в ливийский конфликт. В такой ситуации информация о гибели военнослужащих за границей может вызвать недовольство общественности и сказаться на рейтинге самого Эрдогана.



