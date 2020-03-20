Трамп решил перенести личную встречу лидеров G7 в онлайн

13:49

Президент США Дональд Трамп отменит личную встречу лидеров G7 в июне из-за пандемии коронавируса. Вместо нее предлагается провести видеоконференцию, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В понедельник, 16 марта, Трамп уже проводил видеоконференцию с лидерами G7. Аналогичные конференции запланированы у американского лидера на этой неделе, а также в апреле, мае и июне.

Помощник Трампа по G7 Ларри Кудлоу отметил, что решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято на фоне закрытия границ многих стран. По его словам, сейчас «каждая страна должна сосредоточить свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы».

По данным на утро пятницы, от коронавируса во всем мире погибли уже более 10 тысяч человек. Всего же сейчас зарегистрировано 245 тысяч случаев заражения, более 86 тысяч человек выздоровели.

Июньская встреча лидеров стран G7 должна была пройти в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции президента США.