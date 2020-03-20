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Трамп решил перенести личную встречу лидеров G7 в онлайн

13:49 20.03.2020
Фото с сайта donaldjtrump.com
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Президент США Дональд Трамп отменит личную встречу лидеров G7 в июне из-за пандемии коронавируса. Вместо нее предлагается провести видеоконференцию, сообщает Reuters  со ссылкой на Белый дом.

В понедельник, 16 марта, Трамп уже проводил видеоконференцию с лидерами G7. Аналогичные конференции запланированы у американского лидера на этой неделе, а также в апреле, мае и июне.

Помощник Трампа по G7 Ларри Кудлоу отметил, что решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято на фоне закрытия границ многих стран. По его словам, сейчас «каждая страна должна сосредоточить свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы».

По данным на утро пятницы, от коронавируса во всем мире погибли уже более 10 тысяч человек. Всего же сейчас зарегистрировано 245 тысяч случаев заражения, более 86 тысяч человек выздоровели.

Июньская встреча лидеров стран G7 должна была пройти в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции президента США.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 17:08
Гость: Олег

Их всех давно уже пора переводить в виртуальное измерение. А нашего - впереди всех.
20.03.2020, 15:53
Гость: личный опыт

Это понятно, что после того как пиндосня создала этот вирус и закинула в Китай, только круглый дурак согласиться встретиться с Трампом, а уж пожать ему руку - только клинический идиот.
20.03.2020, 15:41
Гость: blog2038,.

Я думаю, что зря - к июню проблема с вирусом уже будет решена.
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