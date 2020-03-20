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В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

07:56 20.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жители города, поддавшись паническим настроениям, опустошили супермаркеты, хотя власти подчеркивают, что дефицита нет и скупать еду нет необходимости.

Однако сложившаяся напряженная обстановка спровоцировала случаи разбоя. Так, шестеро мародеров пытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Они были задержаны сотрудниками магазина, однако мародеры разбили витрину и сбежали. Позже полиция арестовала виновников инцидента. 

Полиция подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было произведено четыре задержания по аналогичным обвинениям.

Стоит отметить, что мошенники активизировались и в России. В социальных сетях рассказывают о случаях грабежей, совершаемых людьми, представляющимися сотрудниками эпидемиологической службы. Они звонят в квартиры, просят открыть двери для проведения профилактических мероприятий, после чего усыпляют владельцев квартир и выносят ценные вещи и денежные средства.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 17:50
Гость: Армен

В статье не говорится что грабители - арийцы.
20.03.2020, 16:06
Гость: Мамба

Как мне это напоминает советские времена перед гибелью СССР. Примерно за 10 лет до гибели. Я жил тогда в СССР. Мы в к были нищие даже по сравнению с самыми низкооплачиваемыми людьми на Западе. И нам долдонили, как на Западе всё плохо. А нищета как раз была у нас. Далдонили, чтобы отвлечь и успокоить от безнадёги в СССР. До развязки оставалось десять лет. Сейчас всё повторяется. Неизвестно откуда взятый негатив. Возможно, где-то и было такое, но это абсолютное исключение. В основном, люди ведут себя дисциплинированно и цивилизованно. И нужно очень постараться, чтобы найти случаи мародёрства. Я даже приятно удивлён, насколько мои сограждане на западе сознательны, осмотрительны и солидарны в этой очень непростой ситуации.
20.03.2020, 15:24
Гость: Контрразведчик

Культурная, английская, европейская нация, так же, как и немчура, грабят всё.)))
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