В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

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В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что жители города, поддавшись паническим настроениям, опустошили супермаркеты, хотя власти подчеркивают, что дефицита нет и скупать еду нет необходимости.

Однако сложившаяся напряженная обстановка спровоцировала случаи разбоя. Так, шестеро мародеров пытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Они были задержаны сотрудниками магазина, однако мародеры разбили витрину и сбежали. Позже полиция арестовала виновников инцидента.

Полиция подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было произведено четыре задержания по аналогичным обвинениям.

Стоит отметить, что мошенники активизировались и в России. В социальных сетях рассказывают о случаях грабежей, совершаемых людьми, представляющимися сотрудниками эпидемиологической службы. Они звонят в квартиры, просят открыть двери для проведения профилактических мероприятий, после чего усыпляют владельцев квартир и выносят ценные вещи и денежные средства.