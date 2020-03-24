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Блин комом: непродуманность карантинных решений погрузила Киев в транспортный коллапс

10:05 24.03.2020 , Святослав Князев

23 марта Киев опробовал новые методы борьбы с коронавирусом - получилось пока не очень


Стоп-кадр из видео в YouTube

Чтобы предотвратить эпидемию COVID-19 в Киеве, где зафиксировано 29 заболевших, а медицина полностью развалена, украинские власти решили прибегнуть к радикальному методу – заблокировать работу общественного транспорта.

Вот о чем писали по результату украинские СМИ.

В столице Украины оставили на весь город всего 17 маршрутов наземного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Однако это лишь номинально. Пользоваться ими могут только силовики, медики, коммунальщики, а также сотрудники продовольственных магазинов, аптек и стратегически важных предприятий.

Чтобы предотвратить несанкционированное использование транспорта, власти выпустили на остановки и на подвижной состав бойцов Нацгвардии и боевиков неонацистского формирования «Муниципальна варта» («Муниципальная стража»).

И сразу всплыла первая загвоздка. Формально проезд на оставшихся маршрутах должен был производиться по именным спецпропускам. Но их всем соответствующим категориям граждан раздать не успели. В итоге каждый объяснялся с контролерами, как мог. Самые везучие все-таки демонстрировали пропуска, остальные показывали служебные удостоверения, справки с работы или просто на словах объясняли, куда едут.

Естественно, получился бардак. Время от времени на транспорте возникали стычки. Не всегда можно было понять, относятся ли к «особым» категориям банковские служащие или стажеры из продуктовых магазинов. Причем у последних никаких подтверждающих документов по определению быть не может.

И что делать, если, например, завтра частное предприятия «Рога и копыта» напечатает 10 тысяч непроверяемых справок о том, что некие граждане являются работниками продуктовых мини-маркетов и продаст их по 100 гривен всем желающим? Плюнуть и все-таки возить всех подряд? Или заставлять всех ходить пешком?

Кстати, сами спецпропуска уже начали продавать в Интернете. Полиция только и успевает блокировать соответствующие предложения на популярных «досках объявлений».

Еще один комичный момент – саму плату за проезд никто не отменил. Несмотря на сложную систему пропусков, попавшие в полупустые троллейбусы медики и полицейские все равно покупали билеты.

А теперь о печальном. Эксперимент оказался полностью оторванным от жизни. Работу для киевлян никто не отменил. О том, чем платить за аренду квартир и кормить детей живущим на минимальную зарплату людям, власти не подумали. А хозяев частных компаний совершенно не волнует, почему их работники опоздали.

Поэтому все закончилось закономерно. Киевляне толпились на остановках, массово ловили попутки и, как сельди в бочку, набивались по двойному-тройному тарифу в такси.

Как это все сказалось на эпидемиологической ситуации – вопрос риторический.

Каким образом будет развиваться ситуация дальше и какие выводы сделали украинские власти из происходившего на улицах Киева 23 марта – покажет время. Но то, что пока ничего хорошего из карантинных идей официального Киева не получилось – это факт.

Долгие годы украинцы выживали в своей стране за счет теневой экономики и анархичных условий существования, при которых любые правила легко обходились за счет наглости и взяток. Однако теперь это, похоже, сыграло с населением Незалежной злую шутку. Страна, в которой после Майдана была уничтожена санэпидемслужба, к коронавирусу оказалась не готова.

В Киеве в транспорт пускают только по спецпропускам:

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 19:00
Гость: Гость

Зря вы так - наши как раз четко следуют указаниям своих кукловодов. Задача состоит в том, чтобы максимально унизить людей, опустив при этом их ниже уровня плинтуса, чтобы они потеряли последнюю каплю своего достоинства. Знаете почему больше всех нагибают именно киевлян - потому что возомнили о себе очень. Где это видано, чтобы быдло так из себя что-то воображало. Да во все времена плебеи знали свое место, а тут понимаешь возомнили себе "американскую мечту". Поэтому тех, кто пока еще не понял, где их место - в смысле в прихожей на коврике - будут максимально нагибать. И я очень хорошо знаю, как они умеют это делать - на своей шкуре убедилась. Так что шансов у вас всех никаких - поверьте моему опыту. Вы хотите сказать, что учитывая то, какая я наглая, по мне этого не видно. Просто меня спасло одно - я чуть не умерла. Причем я чудом осталась жива - наверное ТАМ решили, что им все же будет лучше без меня. Так что придется пока этим со мной мучатся. А так - шансов действительно никаких - или в рабство, или сразу на тот свет. Хотя, дедушка Ленин думал иначе..
24.03.2020, 18:51
Гость: верно,

причём, как правило - это хохлы. И эксплуатируют они названия российских городов, ну, кроме "с киева", тот бандеровец хотя бы использует украинский город, при том, что ему бы подошёл ник "с ровно".
По их стилю изложения их хохляцкая сущность распознаётся с первых слов. "Вологда" - характерный пример такого хохла.
24.03.2020, 18:40
Гость: Нет

Ледовый дворец в морг - а что? Креативно! :) Распил небольшой намечается. Правда трупов в реальнисти никто так и не видел. Но это и не надо. Главное, чтобы секта "свидетелей макаронавируса" свято верила в виртуaльные трупы и закупала туалетную бумагу...
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