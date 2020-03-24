Блин комом: непродуманность карантинных решений погрузила Киев в транспортный коллапс

23 марта Киев опробовал новые методы борьбы с коронавирусом - получилось пока не очень



Стоп-кадр из видео в YouTube

Чтобы предотвратить эпидемию COVID-19 в Киеве, где зафиксировано 29 заболевших, а медицина полностью развалена, украинские власти решили прибегнуть к радикальному методу – заблокировать работу общественного транспорта.

Вот о чем писали по результату украинские СМИ.

В столице Украины оставили на весь город всего 17 маршрутов наземного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Однако это лишь номинально. Пользоваться ими могут только силовики, медики, коммунальщики, а также сотрудники продовольственных магазинов, аптек и стратегически важных предприятий.

Чтобы предотвратить несанкционированное использование транспорта, власти выпустили на остановки и на подвижной состав бойцов Нацгвардии и боевиков неонацистского формирования «Муниципальна варта» («Муниципальная стража»).

И сразу всплыла первая загвоздка. Формально проезд на оставшихся маршрутах должен был производиться по именным спецпропускам. Но их всем соответствующим категориям граждан раздать не успели. В итоге каждый объяснялся с контролерами, как мог. Самые везучие все-таки демонстрировали пропуска, остальные показывали служебные удостоверения, справки с работы или просто на словах объясняли, куда едут.

Естественно, получился бардак. Время от времени на транспорте возникали стычки. Не всегда можно было понять, относятся ли к «особым» категориям банковские служащие или стажеры из продуктовых магазинов. Причем у последних никаких подтверждающих документов по определению быть не может.

И что делать, если, например, завтра частное предприятия «Рога и копыта» напечатает 10 тысяч непроверяемых справок о том, что некие граждане являются работниками продуктовых мини-маркетов и продаст их по 100 гривен всем желающим? Плюнуть и все-таки возить всех подряд? Или заставлять всех ходить пешком?

Кстати, сами спецпропуска уже начали продавать в Интернете. Полиция только и успевает блокировать соответствующие предложения на популярных «досках объявлений».

Еще один комичный момент – саму плату за проезд никто не отменил. Несмотря на сложную систему пропусков, попавшие в полупустые троллейбусы медики и полицейские все равно покупали билеты.

А теперь о печальном. Эксперимент оказался полностью оторванным от жизни. Работу для киевлян никто не отменил. О том, чем платить за аренду квартир и кормить детей живущим на минимальную зарплату людям, власти не подумали. А хозяев частных компаний совершенно не волнует, почему их работники опоздали.

Поэтому все закончилось закономерно. Киевляне толпились на остановках, массово ловили попутки и, как сельди в бочку, набивались по двойному-тройному тарифу в такси.

Как это все сказалось на эпидемиологической ситуации – вопрос риторический.

Каким образом будет развиваться ситуация дальше и какие выводы сделали украинские власти из происходившего на улицах Киева 23 марта – покажет время. Но то, что пока ничего хорошего из карантинных идей официального Киева не получилось – это факт.

Долгие годы украинцы выживали в своей стране за счет теневой экономики и анархичных условий существования, при которых любые правила легко обходились за счет наглости и взяток. Однако теперь это, похоже, сыграло с населением Незалежной злую шутку. Страна, в которой после Майдана была уничтожена санэпидемслужба, к коронавирусу оказалась не готова.