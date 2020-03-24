В Великобритании граждан отправили на трехнедельный карантин

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Великобритания ужесточает меры, принимаемые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ВВС.

Согласно распоряжению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, начиная с вечера 23 марта в стране вводится трехнедельный карантин. Гражданам разрешено выходить из дома только для похода в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день, в одиночестве или с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. Собираться в общественных местах группами более двух человек запрещается, исключение будет сделано для членов семьи.

Также закрываются любые магазины, кроме тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, спортивные и детские площадки, религиозные учреждения. Отменяются церемонии, в том числе свадьбы и крещения, исключение составляют похороны.

Следить за исполнением карантинных мер будет полиция, нарушителей будут штрафовать.

По словам Джонсона, правительство будет следить за ситуацией и смягчит ограничения, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", - сказал Джонсон.

В Великобритании, по подсчетам университета Джона Хопкинса, зарегистрировано 6,7 тысячи случаев COVID-19, 336 человек скончались, выздоровели 140.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что по истечению 15-дневного карантина в стране, ограничительные меры могут быть сняты. По словам Трампа "лекарство не должно быть хуже проблемы", и если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это, по мнению Трампа, приведет к большему числу смертей, чем коронавирус. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации на момент окончания 15-дневного карантина.