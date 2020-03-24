Где «Красный Крест», где «Врачи Без Границ»? Коронавирус показал, кто есть кто

Пришедшая беда в виде коронавируса выявила несостоятельность различных гуманитарных и благотворительных организаций

Их представители только и знают, что пиариться и делать красивые постановочные кадры, чтобы выкачивать деньги из наивных меценатов. А как только на горизонте возникает большая опасность – сразу в кусты.

Животрепещущую проблему поднял блогер Георгий Гошин. «Я нигде в новостях не видел как «Красный Крест» и «Красный Полумесяц» спасают людей в Китае, как «Врачи Без Границ» разворачивают мобильные госпиталя в Италии и Южной Корее, не наблюдается этих бесстрашных врачей, которые всегда и во всем мире готовы прийти на помощь больным и в других странах, такое чувство, что эти гуманитарные медицинские организации просто испарились с планеты Земля», - замечает он.

Гошин не понимает, почему эти организации спрятались в нору именно в тот критичный момент, в который больше всего были нужны: «Как такое может быть, ведь это миллионы врачей со всего мира, да и дополнительное медицинское оборудование, которое у них, кстати, в большинстве случаев мобильное, наверное, не помешало бы странам, которые ведут борьбу с болезнью, уносящей каждый день жизни».

На сайте «Врачей Без Границ» - организации, которая призвана помогать всем, кто попал в беду в зоне боевых действий, эпидемий и природных катастроф - можно прочесть лишь туманные советы о соблюдении элементарных норм да пустые обещания.

«Хотя возможности нашей организации противостоять пандемии в необходимом масштабе ограничены, мы уже начали работу и предложили поддержку в нескольких странах, пишет президент организации доктор Кристос Кристу. – В Италии, наиболее пострадавшей стране после Китая, MSF начала оказывать поддержку четырем больницам в эпицентре эпидемии. Наши команды помогают в сфере инфекционного контроля, а также оказывают помощь в лечении пациентов. Во Франции и Бельгии мы будем помогать с обеспечением доступа к медицинской помощи уязвимым группам населения, таким как бездомные и мигранты».

Надо ли уточнять, что это – капля в море.

В отличие от упомянутых организаций, Россия, которая позиционируется Европой и США как главный мировой жупел, оказывает реальную помощь пострадавшим от коронавируса странам, сообщает Газета.Ру.

В Италию, которая, к слову, ввела санкции против нас, мы погнали специалистов и медтехнику. В частности, 22 марта была переброшена в Италию делегация из 100 врачей, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий. У всех реальные достижения нейтрализации очагов эпидемий сибирской язвы и вируса Эболы.

Российские эксперты крайне сдержанно (если не сказать – скептически) оценивают факт отправки наших специалистов в Италию.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья граждан, врач со стажем Алексей Куринный заметил, что отправленные в Италию специалисты могут понадобиться и в России.

«Я пока не знаю, что там отправили и сколько, знаю только общие заявления, - заявил он Накануне.Ру. – Наша страна ещё не столкнулась с «расцветом» инфекции, поэтому предсказать, сколько потребуется специалистов, оборудования и прочего, не могу. Увидел пока экстренные закупки на 10 млрд, я думаю, это как раз то, что федеральный бюджет выделил, то есть в любом случае необходимо создавать дополнительные резервы… Никто спрогнозировать не может, по какому варианту мы пойдём – итальянскому, южнокорейскому, китайскому – какой угодно из них может быть».

Пока наши врачи летели в Италию, много писалось о перспективе отмены направленных против нас санкций, а также о возможном соперничестве российских докторов и их коллег из стран НАТО, которые тоже, возможно, захотят оказать помощь итальянцам. Но всё оказалось намного сложнее.

В то время, как Россия направляет в Италию врачей и технику для борьбы с коронавирусом, союзники Рима по НАТО и ЕС не просто не помогают итальянцам в борьбе с заразой, но и забирают у них последнее.

Так, американцы в частном порядке закупили у фармацевтической итальянкой фирмы и со своей базы на Апеннинах на военном самолёте вывезли к себе 500 тысяч тестов на коронавирус, не удосужившись поставить в известность итальянские власти, сообщает КП.

Между тем, по всей Италии на данной момент было сделано всего лишь 150 тысяч тестирований. По некоторым данным, кроме тестов американцы вывезли еще и некий «биоматериал», который «должен помочь в борьбе с вирусом».

Погрели руки на беде итальянцев и чехи, которые, обнаружив на своей территории 100 тысяч защитных масок, сразу же все реквизировали и раздали нуждающимся. А эти маски были гуманитарной помощью, которую Китай направил именно Италии, где коронавирус ежедневно выкашивает по 600 человек.

А в Польше вообще местные правоохранительные органы просто наложили арест на 23 тысячи единиц медицинских товаров, предназначенных для нужд итальянской столицы.

Ну и последняя новость: НАТО пришёл на помощь изнывающей от коронавируса Европе. Альянс предоставил свои стратегические воздушные коридоры, чтобы… Китай смог доставить 70 тонн медикаментов в Чехию.

О других проявлениях «европейского единства и атлантической солидарности» на фоне пандемии не слышно. На этом фоне политологи предсказывают на следующих выборах в Италии победу пророссийских сил.