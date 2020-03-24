ВОЗ зафиксировала ускорение пандемии COVID-19

13:05

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об ускорении темпов распространения пандемии нового типа коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Как отмечается, первые 100 тысячи случаев заражения были выявлены за 67 дней. Затем потребовалось 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тысяч инфицированных и еще четыре дня, чтобы число заболевших превысило 300 тысяч.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 тысяч инфицированных. Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 190 странах мира — свыше 335 тысяч. Погибли 14,6 тысячи человек.

В России по состоянию на утро 24 марта коронавирус у 438 человек. Больше всего инфицированных находятся в Москве (262) и Московской области (9). 17 россиян уже выздоровели.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус говорил, что победить пандемию поможет только социальное дистанцирование и самоизоляция. Он также рекомендовал людям не использовать непроверенные препараты против вируса.