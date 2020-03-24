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ВОЗ зафиксировала ускорение пандемии COVID-19

13:05 24.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об ускорении темпов распространения пандемии нового типа коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Как отмечается, первые 100 тысячи случаев заражения были выявлены за 67 дней. Затем потребовалось 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тысяч инфицированных и еще четыре дня, чтобы число заболевших превысило 300 тысяч.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 тысяч инфицированных. Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы уже в 190 странах мира — свыше 335 тысяч. Погибли 14,6 тысячи человек.

В России по состоянию на утро 24 марта коронавирус у 438 человек. Больше всего инфицированных находятся в Москве (262) и Московской области (9). 17 россиян уже выздоровели.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус говорил, что победить пандемию поможет только социальное дистанцирование и самоизоляция. Он также рекомендовал людям не использовать непроверенные препараты против вируса. 

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в мире
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Комментарии читателей
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24.03.2020, 18:30
Гость: цитата

цитата "Погибли 14,6 тысячи человек." - это не атипичная пневмония где только 774 погибших, не птичий и не свиной грипп где мало смертельных исходов - эта штучка пострашнее чем Фауст Гете. Более страшная пандемия была только ВИЧ. Следющая после ВИЧ серьезная пандемия - вот этот королевский вирус, коронавирус.
24.03.2020, 18:12
Гость: Власти Мадрида спешно переоборудуют Ледовый дво

Ну есть такая новость, но не дворец, а каток, это не одно и то же, дятел. Может это фэйк.

Власти муниципалитета решили использовать каток «Паласио де Хиело» в качестве морга для хранения тел умерших от коронавируса. В администрации решение назвали «временной и экстраординарной мерой». Испания занимает четвёртое место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения, уступая лишь Китаю, Италии и США. В Испании подтвердили почти 40 тыс. случаев заражения и почти 3 тыс. смертей.
В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов.

=Руководство торгово-развлекательного комплекса "Ледовый дворец", расположенного в испанской столице, предложило использовать помещения комплекса в качестве морга, чтобы хранить тела скончавшихся от коронавируса.

Как пишет El Pais, власти города с радостью ухватились за эту возможность. В Мадриде от COVID-19 скончались уже 1263 человека, многие похоронные бюро отказались иметь дело с такими покойниками, а оставшиеся сильно загружены.

За перевозку тел и их охрану на территории "Ледового дворца" будут отвечать военные.Как пишет El Pais, власти города с радостью ухватились за эту возможность. В Мадриде от COVID-19 скончались уже 1263 человека, многие похоронные бюро отказались иметь дело с такими покойниками, а оставшиеся сильно загружены.

За перевозку тел и их охрану на территории "Ледового дворца" будут отвечать военные.
24.03.2020, 18:12
Гость: Власти Мадрида спешно переоборудуют Ледовый дво

Ну есть такая новость, но не дворец, а каток, это не одно и то же, дятел. Может это фэйк.

Власти муниципалитета решили использовать каток «Паласио де Хиело» в качестве морга для хранения тел умерших от коронавируса. В администрации решение назвали «временной и экстраординарной мерой». Испания занимает четвёртое место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения, уступая лишь Китаю, Италии и США. В Испании подтвердили почти 40 тыс. случаев заражения и почти 3 тыс. смертей.
В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов.

=Руководство торгово-развлекательного комплекса "Ледовый дворец", расположенного в испанской столице, предложило использовать помещения комплекса в качестве морга, чтобы хранить тела скончавшихся от коронавируса.

Как пишет El Pais, власти города с радостью ухватились за эту возможность. В Мадриде от COVID-19 скончались уже 1263 человека, многие похоронные бюро отказались иметь дело с такими покойниками, а оставшиеся сильно загружены.

За перевозку тел и их охрану на территории "Ледового дворца" будут отвечать военные.Как пишет El Pais, власти города с радостью ухватились за эту возможность. В Мадриде от COVID-19 скончались уже 1263 человека, многие похоронные бюро отказались иметь дело с такими покойниками, а оставшиеся сильно загружены.

За перевозку тел и их охрану на территории "Ледового дворца" будут отвечать военные.
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