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Трамп рассказал об отправке Россией в США самолета с медоборудованием

11:20 31.03.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для помощи в борьбе с пандемией COVID-19. О этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <...>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <...> медицинского оборудования. Это очень мило", - приводит слова американского лидера ТАСС.

Другие подробности относительно российской помощи Трамп не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

22  марта в Италию с военного аэродрома Чкаловский в Московской области были отправлены девять самолетов Ил-76 для доставки бригад вирусологов и медоборудования  с целью борьбы с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Россия, США
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 17:34
Гость: Анна

Сербии ничего не отправили?
31.03.2020, 16:23
Гость: World

Если делать добро к тем кто приносит только зло, зло и получишь
Никакого самосохранения. А это даже не экономика. выше
Но и зло на зло неприменимо.
Есть 3 -й вариант.
На каждую поставку вести какую то бумагу - что бы подписали
и поставки разбить на маленькие части
подпишите - будет еще часть.
говорили же о мягкой силе. . т. е типа заставить добрым быть потом в привычку войдет.
За это и получат еще .....
Юез мозгов корыто. Тот же пример с трубоукладчиком итак везде на каждом шагу.
Вот вам и Ельциноиды
31.03.2020, 16:14
Гость: Северин Наливайко

Я думаю, что США должны снять все санкции с России.Не время мериться и думать-Кто виноват.Только сотрудничество США России Китая Германии и других
крупных стран способно предотвратить катастрофу, которая хуже ядерной войны.
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