Трамп рассказал об отправке Россией в США самолета с медоборудованием

11:20

Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для помощи в борьбе с пандемией COVID-19. О этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <...>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <...> медицинского оборудования. Это очень мило", - приводит слова американского лидера ТАСС.

Другие подробности относительно российской помощи Трамп не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

22 марта в Италию с военного аэродрома Чкаловский в Московской области были отправлены девять самолетов Ил-76 для доставки бригад вирусологов и медоборудования с целью борьбы с коронавирусом.