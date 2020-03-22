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Минобороны РФ готовится перебросить в Италию восемь медицинских бригад

11:51 22.03.2020
Военно-транспортный самолет Ил-76МД © KM.RU, Илья Шабардин
Военно-транспортный самолет Ил-76МД © KM.RU, Илья Шабардин
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На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76. Они должны отправиться сегодня в Италию  для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС со сссылкой на заявление Минобороны РФ.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина военное ведомство начало создавать авиагрппировку, которая с 22 марта доставит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. 

В Кремле это решение российского лидера объяснили гуманитарными соображениями и сложной обстановкой в Италии. «Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. в комментарии ТАСС.

Темы: Коронавирус, Италия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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22.03.2020, 14:22
Гость: Carlos

Италия вышла из НАТО, нацеленного против России?
Италия отменила антироссийские санкции?
Что, нет?
Так зачем посылать туда помощь?
Если носители духовных скреп думают, что такими действиями они защитят свои активы в Италии, или обеспечат себе там "запасной аэродром" - они ошибаются, Итальянцы - цивилизованные европейцы и оказанная услуга для них значения не имеет...
22.03.2020, 14:20
Гость: Рюрикович

Помогать итальянцам как бы надо. Но у нас идёт увеличение заболевших. А люди ведут себя беспечно. Продавцы в магазинах без масок, без перчаток. Когда сделал замечание, мне ответили, что за свой счёт покупать не будет, а работодатель не обеспечивает. Вирус как бы где-то там. А руководству страны идут бравурные доклады, мы справимся, у нас мало заболевших всё под контролем. Мы не китайцы, немного не дисциплинированные. А гайки надо закручивать.
22.03.2020, 14:11
Гость: Это правильно

Нельзя бросать на произвол судьбы виллы Медведева и Соловьёва.
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