Минобороны РФ готовится перебросить в Италию восемь медицинских бригад

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На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76. Они должны отправиться сегодня в Италию для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС со сссылкой на заявление Минобороны РФ.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина военное ведомство начало создавать авиагрппировку, которая с 22 марта доставит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.

В Кремле это решение российского лидера объяснили гуманитарными соображениями и сложной обстановкой в Италии. «Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. в комментарии ТАСС.