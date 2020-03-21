]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

22:04 21.03.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Об этом он сказал в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения. Стороны условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

По данным руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли от 19 марта, за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 427 пациентов, общее число жертв заболевания в этой стране составило 3405 человек. При этом в Китае, где началась пандемия, зафиксировано 3245 смертельных случаев.

Темы: Коронавирус, Италия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2020, 22:31
Гость: Евгений В

Путин молодец, действительно работает, как раб, всем готов помочь.
21.03.2020, 22:27
Гость: В России

он никому помочь не хочет?
21.03.2020, 22:26
Гость: через неделю

у себя будет дел невпроворот.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации