Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

22:04

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии. Об этом он сказал в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

«Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения. Стороны условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.

По данным руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли от 19 марта, за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 427 пациентов, общее число жертв заболевания в этой стране составило 3405 человек. При этом в Китае, где началась пандемия, зафиксировано 3245 смертельных случаев.