США купили у России доставленную в Нью-Йорк медицинскую технику

13:07

Медицинское оборудование и средства защиты, доставленные в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом, были у России куплены. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - цитирует "Интерфакс" сообщение госдепартамента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отправку российского самолета в США, назвал это "помощью гуманитарного характера". Российская сторона на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации сама предложила эту помощь, заявил он. "Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.