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США купили у России доставленную в Нью-Йорк медицинскую технику

13:07 2.04.2020
Фото с сайта jpgazeta.ru
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Медицинское оборудование и средства защиты, доставленные в среду в Нью-Йорк российским транспортным самолетом, были у России куплены. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - цитирует "Интерфакс" сообщение госдепартамента США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отправку российского самолета в США, назвал это "помощью гуманитарного характера". Российская сторона на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации сама предложила эту помощь, заявил он. "Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Темы: Коронавирус, Отношения России и США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2020, 13:25
Гость: Евгений В

Эта помощь настоящая подножка для Трампа. Выполнена по специальному заказу, сам бы кремль не додумался.
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