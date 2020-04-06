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Шашлык по-британски: тысячи лондонцев вышли на пикники, игнорируя карантин

13:02 6.04.2020

Несмотря на объявленный премьер-министром Борисом Джонсоном карантин, британцы на выходных высыпали в парки и на пляжи, где наслаждаются хорошей погодой и устраивают пикники.

Так, в субботу, 4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы, у которых правительство еще совсем недавно хотело формировать коллективный иммунитет, не вводя карантин, решили не сидеть дома, а позагорать, прокатиться на велосипеде и перекусить на природе.

Такая картина наблюдалась в лондонских парках Лондон Филдс, Баттерси и других. А в парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тысяч человек.

Напомним, согласно указу британского правительства, из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом один раз в день.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 41 903 случая коронавируса, 4 313 пациентов умерли.

Сегодня вечером Елизавета II выступит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом в стране. До этого за 68 лет правления она обращалась к британцам всего 5 раз.

*Использованы фотографии с сайта rusvesna.su

Темы: Коронавирус, Великобритания
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 14:51
Гость: В Белоруссии

нет карантина и ни одного умершего.Западу нужна Третья мировая иначе капитализм умрет.
06.04.2020, 14:50
Гость: Анна

Зато попы в самоизоляции и храмы закрыты,а остальное на шашлыки в лес можно.И еще пишут что сейчас не советская власть. Самим не смешно?
06.04.2020, 14:49
Гость: Анна

ВОЗ заявил КАРАНТИН БЕСПОЛЕЗЕН И НЕ НУЖЕН. не вешай лапшу на уши.этот карантин для других целей. ПРЕДЛОГ ДЛЯ ДЕХРИСТИАНИЗАЦИИ НАШЛИ. НЕ ПЕРЕЖИВАЙ НЕ УМРУТ.
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