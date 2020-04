Шашлык по-британски: тысячи лондонцев вышли на пикники, игнорируя карантин

Несмотря на объявленный премьер-министром Борисом Джонсоном карантин, британцы на выходных высыпали в парки и на пляжи, где наслаждаются хорошей погодой и устраивают пикники.

Так, в субботу, 4 апреля, в Великобритании выдался самый теплый день за последние полгода и британцы, у которых правительство еще совсем недавно хотело формировать коллективный иммунитет, не вводя карантин, решили не сидеть дома, а позагорать, прокатиться на велосипеде и перекусить на природе.

Такая картина наблюдалась в лондонских парках Лондон Филдс, Баттерси и других. А в парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 тысяч человек.

Напомним, согласно указу британского правительства, из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом один раз в день.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 41 903 случая коронавируса, 4 313 пациентов умерли.

Сегодня вечером Елизавета II выступит с обращением по поводу ситуации с коронавирусом в стране. До этого за 68 лет правления она обращалась к британцам всего 5 раз.

Went on my daily power walk today and this was the top of Primrose Hill. Regent's Park was heaving with folk having picnics and recreating From Here To Eternity's beach scene on the grass pic.twitter.com/N8jGLUfdoA

— Dorothy (@Thirteenfive70) April 4, 2020