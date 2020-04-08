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США намерены приостановить взносы в бюджет ВОЗ

12:27 8.04.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ», - цитирует ТАСС слова Трампа.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и вопрос находится именно на стадии рассмотрения. 

Трамп также обрушился на организацию с критикой. «Они критиковали введенный мной запрет на въезд в США [иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги коронавируса]. Они ошибались. Они ошибались насчет многих вещей. Они, кажется, очень концентрируются на Китае», - сказал Трамп.

Темы: США, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 19:10
Гость: Вы правы

англосаксы - раковая опухоль планеты, подлежащая удалению
08.04.2020, 19:05
Гость: Какая возможность

предоставляется моему президенту плюнуть наконец то Трампу в рожу и заплатить ВОЗу за себя и за него.
08.04.2020, 18:56
Гость: Аня

У меня коронавируса нет. Все правильно СКОРО САМ ВСЕ УВИДИШЬ.
Все комментарии (25)
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