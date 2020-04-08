США намерены приостановить взносы в бюджет ВОЗ

12:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ», - цитирует ТАСС слова Трампа.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и вопрос находится именно на стадии рассмотрения.

Трамп также обрушился на организацию с критикой. «Они критиковали введенный мной запрет на въезд в США [иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги коронавируса]. Они ошибались. Они ошибались насчет многих вещей. Они, кажется, очень концентрируются на Китае», - сказал Трамп.