МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

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Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова в ответ на просьбу о передаче России памятника Коневу.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к главе минобороны Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче в РФ памятника Коневу и заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. Одновременно Шойгу выразил сожаление тем, что отстранение памятника происходит накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом.

"Перемещение памятника (Коневу) не нарушает ни один из действующих международных договоров между Чехией и РФ. Что касается нового российского законодательства, мы в данный момент не знаем детали, поэтому не можем его подробно комментировать. В ближайшее время его будут изучать юристы", - приводит слова Штиховой РИА Новости.

В минувшую пятницу власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе.

По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.

Реализацию демонтажа во время строгого карантина из-за коронавируса Коларж объяснил стремлением избежать излишней "шумихи". Ранее для защиты памятника от действий районных властей неоднократно собирались на митинги представители чешской общественности, включая депутатов парламента и сенаторов.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал федеральный закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что попросит СК дать правовую оценку сносу памятника.