]]>
]]>
Главная В мире Новости

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

09:27 10.04.2020
Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге
Скриншот с видео
Материалы по теме:

Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова в ответ на просьбу о передаче России памятника Коневу.

В минувший четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к главе минобороны Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче в РФ памятника Коневу и заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. Одновременно Шойгу выразил сожаление тем, что отстранение памятника происходит накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом. 

"Перемещение памятника (Коневу) не нарушает ни один из действующих международных договоров между Чехией и РФ. Что касается нового российского законодательства, мы в данный момент не знаем детали, поэтому не можем его подробно комментировать. В ближайшее время его будут изучать юристы", - приводит слова Штиховой РИА Новости.

В минувшую пятницу власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен в этом районе.

По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.

Реализацию демонтажа во время строгого карантина из-за коронавируса Коларж объяснил стремлением избежать излишней "шумихи". Ранее для защиты памятника от действий районных властей неоднократно собирались на митинги представители чешской общественности, включая депутатов парламента и сенаторов.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал федеральный закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

После этого министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Также председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что попросит СК дать правовую оценку сносу памятника.

Темы: Чехия, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2020, 17:40
Гость: Объективный

Вранье.Потери
584 778 человек (из них 126 646 человек убито)-советские

487 315 человек (из них 105 538 человек убито), более 220 тыс. пленными-немцы
10.04.2020, 17:23
Гость: АВП

ДРУГИМИ СЛОВАМИ ЧЕХИЯ ХОЧЕТ ОПЯТЬ ТОРГОВАТЬСЯ С РОССИЕЙ...ЧЕГО ИЗВОЛИТЕСЬ? ВАМ СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА ГАЗ,НА НЕФТЬ... ЧЕГО НАДО? У РУССКИХ НЕТ ПРЕДЕЛА В СВОЕМ УНИЖЕНИИ... ЧЕХИЯ ПОКАЗАЛА МЕСТО РОССИИ... У ПАРАШИ
10.04.2020, 17:11
Гость: Европеец

Страстный пост. Но наивный. Все кто любит чешское пиво ваше уже пить не будут.
Все комментарии (24)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации