]]>
]]>
Главная В мире Новости

Саудовская Аравия спрогнозировала новое снижение добычи нефти

10:53 15.04.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В ближайшие месяцы снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей по естественным причинам. Об этом рассказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times.

При этом он не уточнил, какие экспортеры прибегнут к таким мерам, но отметил, что Саудовская Аравия, как и в последние три года, придерживается политики коллективного сокращения. Министр подчеркнул, что прогноз по снижению добычи вероятен, если цены на нефть установятся и будут удерживаться на отметке в 35−40 долларов в течение нескольких месяцев.

Также он сообщил, что Саудовская Аравия не желала войны цен на нефть, которая началась на фоне неудачного исхода переговоров ОПЕК+ в марте. Однако именно она помогла стране создать финансовый буфер.

Бен Салман отметил, что Эр-Рияд имел достаточное количество ресурсов для продолжительного противостояния, но это привело бы к крайне негативным последствиям для рынка в целом.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ заключили новое соглашение, которое предусматривает совокупное снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая. По прошествии этого времени объем снижения будет уменьшаться.

Темы: Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.04.2020, 12:53
Гость: World - ну все так

прогноз по снижению добычи вероятен, если цены на нефть установятся и будут удерживаться на отметке в 35−40 долларов в течение нескольких месяцев.
-------
Будут сливать до ноля а то и отрицательно - экстренное сокращение только усугубит схлопывание рынков
Это СА сама роет себе могилу - развал
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации