Саудовская Аравия спрогнозировала новое снижение добычи нефти

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В ближайшие месяцы снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей по естественным причинам. Об этом рассказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times.

При этом он не уточнил, какие экспортеры прибегнут к таким мерам, но отметил, что Саудовская Аравия, как и в последние три года, придерживается политики коллективного сокращения. Министр подчеркнул, что прогноз по снижению добычи вероятен, если цены на нефть установятся и будут удерживаться на отметке в 35−40 долларов в течение нескольких месяцев.

Также он сообщил, что Саудовская Аравия не желала войны цен на нефть, которая началась на фоне неудачного исхода переговоров ОПЕК+ в марте. Однако именно она помогла стране создать финансовый буфер.

Бен Салман отметил, что Эр-Рияд имел достаточное количество ресурсов для продолжительного противостояния, но это привело бы к крайне негативным последствиям для рынка в целом.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ заключили новое соглашение, которое предусматривает совокупное снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с 1 мая. По прошествии этого времени объем снижения будет уменьшаться.