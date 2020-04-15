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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

12:20 15.04.2020
Ракетный комплекс "Ольха"
Скриншот с видео
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На Украине не исключили нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам России, таких как нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Об этом в интервью изданию censor.net заявил директор украинского Павлоградского химического завода, производящего и утилизирующего ракетное топливо.

В частности, он заявил, что удары по российской инфраструктуре могут быть нанесены украинской реактивной системой залпового огня "Ольха". В качестве возможной цели он назвал НПЗ "Каменское", расположенное в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. 

В 2019 году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты "Ольха" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

На это депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.

Напомним, что в настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной практически заморожены. В украинском законодательстве за Россией закреплен статус агрессора.

Руководство Украины культивирует в общественном сознании враждебный образ России, разрушает столетиями формировавшуюся общность двух народов. В этих целях используются как провокации военного характера (в августе и ноябре 2016 года в Крыму были обезврежены украинские диверсионные группы, в задачу которых входило совершение террористических актов на территории полуострова), так и организация международной кампании антироссийского характера.

Темы: Отношения России и Украины
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