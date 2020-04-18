Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту

13:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тест-системы на коронавирус COVID-19. По его словам, они дают много ошибочных результатов. Глава государства считает, что они выявляют коронавирус в 30%.

«Должен откровенно сказать — тесты ни к черту… Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился… Говорит: "Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания"... Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%»,— сказал Лукашенко во время поездки в Гродненскую область.

В качестве примера он привел ситуацию по выявлению коронавируса у 15 россиян, которые работали на стройке Белорусской АЭС. Итоговые тесты у большинства оказались отрицательными. По мнению Лукашенко, белорусские тест-системы эффективнее российских.

Ранее российские тест-системы критиковал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, напоминает «Коммерсант». Россия предоставила стране 10 тыс. тестов, которых хватило на 2,5 дня работы, сообщал он. Также он не понимает, об оказании какой помощи стране сообщали в Кремле журналистам.