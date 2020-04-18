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Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту

13:14 18.04.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тест-системы на коронавирус COVID-19. По его словам, они дают много ошибочных результатов. Глава государства считает, что они выявляют коронавирус в 30%.

«Должен откровенно сказать — тесты ни к черту… Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился… Говорит: "Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания"... Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%»,— сказал Лукашенко во время поездки в Гродненскую область.

В качестве примера он привел ситуацию по выявлению коронавируса у 15 россиян, которые работали на стройке Белорусской АЭС. Итоговые тесты у большинства оказались отрицательными. По мнению Лукашенко, белорусские тест-системы эффективнее российских.

Ранее российские тест-системы критиковал глава МИД Белоруссии Владимир Макей, напоминает «Коммерсант». Россия предоставила стране 10 тыс. тестов, которых хватило на 2,5 дня работы, сообщал он. Также он не понимает, об оказании какой помощи стране сообщали в Кремле журналистам. 

Темы: Коронавирус, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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18.04.2020, 17:40
Гость: ! Почитай по этому поводу заявление

Если Вас не затруднит,то в несколько фраз передайте пожалуйста на аудиторию форума это заявление министра.Но не забудьте указать источник!
18.04.2020, 17:37
Гость: Лукашенко всегда в своём репертуаре!

Вот уже почти 30 лет действует по принципу: "Да чего они там дали 1 миллиард долларов, да почти не хрена не дали, вот если бы дали 10 миллиардов, тогда да, действительно дали и безвозмездно".
Он будет до смерти сидеть на 2-х стульях и доить Россию. А нужны ли такие друзья?
18.04.2020, 17:33
Гость: Иван Иваныч

Им лучше не пользоваться Пушкиным, поскольку они до сих пор считают, что " умом Россию не понять" , написал Пушкин. Поэтому им и прилетает отрывком по балде. Так как не в коня корм.
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