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Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

12:47 27.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия вошла в пятерку стран с самыми высокими военными расходами за 2019 год, сообщается в пресс-релизе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, затраты России на оборону в минувшем году составили 65,1 млрд долларов, рост составил 4,5%.

Общемировые военные расходы за 2019 год также возросли на 3,6% и составили 1917 млрд долларов. Эксперты считают, что это связано с ростом военных расходов США, где этот показатель составил 732 млрд долларов (рост на 5,3%). В итоге США заняли первую строчку рейтинга SIPRI.

В первую пятерку также вошли Китай (261 млрд долларов), Индия (71,1 млрд долларов) и Саудовская Аравия (61,9 млрд долларов).

Отмечается, что наиболее крупный рост военных расходов зафиксирован в Германии. Он составил 10% (49,3 млрд долларов). Аналитики предполагают, что это частично связано с "ощущением нарастающей угрозы со стороны России". В то же время военные расходы Франции и Великобритании остались на прежнем уровне.

Темы: Армии иностранных государств, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 22:31
Гость: замечание вскользь

Рост военных расходов РФ объясним: рядом смертельный враг, способный повторит рейды Басаева и Бараева. Тоже растут в.расходы, кажись, млрд. до 5 долл. дошли. Еще чуть-чуть. Если серьезно, надо вспомнить, что СССР начал наращивать в. расходы, а затем - и увеличение личного состава РККА и РККФ уже после прихода к власти в Германии НСДАП. Основные ориентиры внешней политики Германии были очень убедительно изложены в "Первой" и "Второй" книгах Гитлера( Моя борьба). Кто читал, тот заметил - это не бред сумасшедшего, а вполне разумное и логичное объяснение, почему в условиях тогдашнего мирового общего и экономического порядка, экспансия на Восток является неизбежной. Других способов обеспечения существования немецкой нации, ее питания(в нач. 30-х урожай зерновых - порядка млн. 11 т.) кроме захвата лебенсраум и хоз. освоения нацисты не видели. Мизес писал, что таким мирным способом могла стать свободная торговля. Гитлер тоже говорил о том: либо нам дадут возможность торговать, либо нам придется воевать.Но не дали. Понятно, что расширение жизненного пространства было возможно на Восток. Так что реакция СССР, его руководства тоже логична и обоснованна. Что сейчас? Военные расходы увеличиваются, а территориальной обороны нет, подготовленного резерва - тоже. Пойдут добробаты тайными стежками-дорожками, а кроме Кинжалов с гиперпуповыми ракетами ничего и нет. Но это не означает, что не нужны НИОКР, проектные работы, создание новых образцов оружия, технологии и т.д..
27.04.2020, 21:38
Гость: Уточнение

Аналитики, Сердюков с Васильевой раньше вас это поняли и очень усердно этим занимались.
27.04.2020, 19:51
Гость: вологде

ну так плюнь на
ближайших выборах А то бумагу марать и хвост пистолетом держать вы все мастера Но не более
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