Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

12:47

Россия вошла в пятерку стран с самыми высокими военными расходами за 2019 год, сообщается в пресс-релизе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным аналитиков, затраты России на оборону в минувшем году составили 65,1 млрд долларов, рост составил 4,5%.

Общемировые военные расходы за 2019 год также возросли на 3,6% и составили 1917 млрд долларов. Эксперты считают, что это связано с ростом военных расходов США, где этот показатель составил 732 млрд долларов (рост на 5,3%). В итоге США заняли первую строчку рейтинга SIPRI.

В первую пятерку также вошли Китай (261 млрд долларов), Индия (71,1 млрд долларов) и Саудовская Аравия (61,9 млрд долларов).

Отмечается, что наиболее крупный рост военных расходов зафиксирован в Германии. Он составил 10% (49,3 млрд долларов). Аналитики предполагают, что это частично связано с "ощущением нарастающей угрозы со стороны России". В то же время военные расходы Франции и Великобритании остались на прежнем уровне.