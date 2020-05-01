Реинкарнация Саакашвили: зачем на Украине пытаются чинить «мишку-встаньку»

Попытка возвращения в украинскую власть одиозного экс-президента Грузии вызвала острую дискуссию в Киеве



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На прошлой неделе киевский политикум буквально взбурлил на фоне новости о планах Владимира Зеленского назначить вице-премьер министром Украины Михаила Саакашвили, которого в СМИ и блогосфере уже давно называли «сбитым летчиком».

О своих возможных карьерных перспективах общественность уведомил сам Саакашвили, отправляясь на встречу с фракцией пропрезидентской партии «Слуга народа». Правда, не все его приняли тепло.

Сор из избы «слуги» выносили не слишком активно, но вскоре в украинских СМИ уже всплыла информация о том, что голосов для назначения Саакашивили вряд ли хватит. В «зеленковской» фракции его поддержали лишь около 50% депутатов.

Бывший президент Грузии даже самостоятельно двинулся «добирать» голоса по другим партиям – например, пообещался с нардепами из «Голоса», но вскоре стало ясно, что и 20 мандатов, проведенных в раду музыкантом Вакарчуком, ситуацию не спасут.

На остальные крупные фракции Саакашивили мог не рассчитывать – с Порошенко у него отношения хуже, чем у кошки с собакой, «Оппозиционная платформа» ему не может симпатизировать по идейным соображениям, а Тимошенко нет смысла поддерживать инициативы Зеленского.

Среди «Слуг народа» обсуждение кандидатуры Саакашвили приняло какой-то сюрреалистичный характер.

Премьер-министр Шмыгаль публично вроде бы и не осуждает экс-президента Грузии, но, по информации украинских СМИ, обзванивает нардепов и просит за него не голосовать.

Спикер Дмитрий Разумков изначально не протестовал против кадровой инициативы президента, а потом вдруг заявил в интервью, что на Украине и так есть кому проводить реформы.

Итог затянувшейся на несколько дней возни оказался закономерен. Кандидатуру Саакашвили 30 апреля даже не стали выносить в парламент. Зеленского при этом выставили дураком – номинально предлагать вице-премьеров парламенту не входит в его компетенцию, но все прекрасно понимают, что он вроде бы как лидер «партии власти» и к нему, по идее, должны прислушиваться.

В итоге сугубо «технологические» фигуры, которых он насобирал на разных политических свалках (если не сказать грубее), его откровенно «поставили на место».

Теперь, как сообщают киевские СМИ, Саакашивили, скорее всего, будет назначен на какую-то должность, не требующую согласования – например, советником президента и членом совета реформ.

На фоне обсуждения кандидатуры Саакашивили, команда Зеленского основательно подпортила отношения с Грузией – официальный Тбилиси не скрывал возмущения попытками «пристроить» лицо, к которому очень много вопросов у грузинского правосудия. Украинские же чиновники и политики наговорили в ответ грузинам много неприятных слов.

Невольно возникает вопрос – ради чего все это вообще было затеяно? Однозначного ответа здесь нет. Однако, существует три наиболее вероятных варианта.

Первый – шаг Запада. Некоторые «эксперты» попытались связать происходящее с деятельностью Сороса. Однако подобные предположения – просто смешны. Саакашвили был связан с международным спекулянтом на взлете своей политической карьеры, но потом «революционер роз» начал играть с республиканцами и не справился с вопросом установления в Грузии долгоиграющей неолиберальной диктатуры.

В конечном итоге, Сорос даже публично дал понять мировой общественности, что считает Саакашвили популистом и своей ошибкой. Поэтому, предполагаемое назначение Саакашвили с большой долей вероятности было попыткой одной из «республиканских» групп влияния навести порядок на Украине. Если это действительно так, у Зеленского скоро должен будет состояться неприятный разговор с Вашингтоном.

Второй вариант – операция прикрытия. Зеленский на днях вынужден был уволить со своих должностей ряд погрязших в коррупции и откровенно неэффективных представителей группы влияния, известной, как «соросята». Обсуждение же возможного назначения Саакашивили в известной мере отвлекло внимание украинской общественности от некрасивых «разборок» в президентской команде.

Кроме того, если не Соросу, то хотя бы официальным лицам Запада своей попыткой «выдвинуть» Саакашвили, Зеленский продемонстрировал относительную лояльность.

Вариант третий – Саакашивили стал выдвиженцем от группы украинских олигархов. В последнее время «любителя галстуков» отчаянно пиарили на каналах, принадлежащих такому тяжеловесу украинского бизнеса, как Ринат Ахметов. Только в этом случае не совсем понятна становится позиция премьера Шмигаля, которого так же относят к «ахметовской» группе влияния. То ли кто-то специально ввел украинские СМИ в заблуждение, то ли Шмигаль начал активно дрейфовать от олигарха, на которого работал...

В любом случае, мы можем смело констатировать, что команда Зеленского все больше и больше напоминает героев басни «Лебедь, рак и щука».

Если к президенту отказываются прислушиваться даже в таких вопросах, как назначение членов кабмина «второго эшелона», а не имевший никогда никакого личного политического веса премьер позволяет себе интриговать у него за спиной, незалежная все сильнее скатывается в состояние анархистского гуляй-поля, в котором никто ни за что не отвечает.

И на этом фоне становятся понятны абсолютно дикие коррупционные скандалы последнего времени – высокопоставленные чиновники понимают, что все это быстро закончится, и «стригут» Украину, не стесняясь никого и ничего.

А вот судьба Саакашвили, несмотря на все его склонности к реинкарнациям, все же незавидна. Из романтического героя, которым его пытались представлять в свое время западные СМИ, он превратился в подставную пешку в чужих играх, вынужденную прятаться на Украине и страшиться перспективы очередного потепления отношений между Киевом и Тбилиси. Судьба Норьеги должна была стать наглядным уроком для всех, кто начинает работать ради интересов американского звездно-полосатого флага...