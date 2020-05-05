]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко пригласил коллег на парад Победы и предложил показать его в РФ

19:26 5.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск глав других государств.

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, - сказал Лукашенко. - Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде».

Парад Победы в Минске, по словам главы государства, особенно важен, так как именно эта республика первая приняла удар и была стерта с лица земли, а оставшиеся старики и дети почти 4 года жили в лесах, болотах и землянках. «Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне», - цитирует слова президента Беларуссии агентство БелТА.

Он также отметил, что некоторые глав государств могут не приехать не из-за боязни коронавируса, а потому, что им необходимо сохранить лицо. «Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран. - прим. ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...», - заявил Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил показать парад Победы в Минске широкому кругу телезрителей, в том числе и в России. «Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья», - заявил глава государства.

В конце выступления Лукашенко также добавил, что в настоящее время коронавирус используется в качестве фактора в большой политике. «А то ли еще будет после того, как она (пандемия. - прим. ред.)  закончится», - констатировал он.

Темы: Коронавирус, Белоруссия, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2020, 23:48
Гость: У

Идея показать парад по российскому тв просто супер!!! Молодец Батька!!!
05.05.2020, 21:23
Гость: Pupsik

В РФии власть показала, что они на самом деле колониальная админстрация - им ВОЗ сказала парад отменить - они отменили. Вообразите если бы в 1944 солдаты Красной Армии в окопах испугались бы сезонного гриппа и пошли по домам "на самоизоляцию"...Кремлеевские клоуны показал себя трусами, марионетакми внешних сил и предателями памяти наших отцов и дедов.
05.05.2020, 21:02
Гость: Ага

Почитай белорусские сайты. Узнаешь много нового.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации