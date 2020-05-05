Лукашенко пригласил коллег на парад Победы и предложил показать его в РФ

19:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил на парад Победы в Минск глав других государств.

«Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, - сказал Лукашенко. - Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут - мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде».

Парад Победы в Минске, по словам главы государства, особенно важен, так как именно эта республика первая приняла удар и была стерта с лица земли, а оставшиеся старики и дети почти 4 года жили в лесах, болотах и землянках. «Это самая пострадавшая республика - живой памятник той жестокой войне», - цитирует слова президента Беларуссии агентство БелТА.

Он также отметил, что некоторые глав государств могут не приехать не из-за боязни коронавируса, а потому, что им необходимо сохранить лицо. «Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран. - прим. ред.) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...», - заявил Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил показать парад Победы в Минске широкому кругу телезрителей, в том числе и в России. «Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья», - заявил глава государства.

В конце выступления Лукашенко также добавил, что в настоящее время коронавирус используется в качестве фактора в большой политике. «А то ли еще будет после того, как она (пандемия. - прим. ред.) закончится», - констатировал он.