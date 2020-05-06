Латвия отдавала СССР половину своих доходов, утверждают в Риге

20:04

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе, - приводит его слова ТАСС. - Мы были донорами денег в СССР".

Борданс при этом не уточнил, какую сумму Латвийская ССР получала из бюджета СССР.

Как добавил Янис Борданс, возглавляемая им комиссия по подсчету ущерба от так называемой советской оккупации намерена на основании опыта международных организаций разработать методику расчета убытков республики.

В этом году комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы и обобщить материалы об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики. Также комиссия намерена опросить руководителей и специалистов различных государственных структур ЛССР, чтобы установить, как происходило планирование и организация народного хозяйства в республике, и узнать, какие политические процессы происходили в то время в обществе.