]]>
]]>
Главная В мире Новости

Латвия отдавала СССР половину своих доходов, утверждают в Риге

20:04 6.05.2020
Территория СССР © KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе, - приводит его слова ТАСС. - Мы были донорами денег в СССР".

Борданс при этом не уточнил, какую сумму Латвийская ССР получала из бюджета СССР.

Как добавил Янис Борданс, возглавляемая им комиссия по подсчету ущерба от так называемой советской оккупации намерена на основании опыта международных организаций разработать методику расчета убытков республики.

В этом году комиссия собирается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР с 1946 по 1960 годы и обобщить материалы об уничтожении состоятельного крестьянства на территории республики. Также комиссия намерена опросить руководителей и специалистов различных государственных структур ЛССР, чтобы установить, как происходило планирование и организация народного хозяйства в республике, и узнать, какие политические процессы происходили в то время в обществе.

Темы: Ситуация на территории б.СССР, История СССР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2020, 00:22
Гость: Хорошее заявление.

Вот прям в это заявление можно их же мордой тыкать. Раз половину забирали, значит доходы были. И без штанов по улице не ходили, и бальзамчик свой попивали, и за границей не батрачили. И хватало. А теперь как?
Зайдём с другой стороны. Вам Россия настроила заводов, фабрик, даже целую станцию атомную на всех придурков балтийских дала. И вы хотели, чтобы с таких затрат и доходы вам все оставила?
Не одурели, ребят?
07.05.2020, 00:18
Гость: Титан

Сказать можно все.Все прибалты дотировались из бюджета кроме того им построили сотни промпредприятий. Это они остались должны еше ценру.
07.05.2020, 00:10
Гость: Как-то в

80-х годах довелось мне ехать из Клайпеды в Ригу на автобусе, а затем на дизеле в Таллин.
Перед глазами проплывали ландшафты.
Что могу сказать: по внешнему виду (поля, дома, дороги) самая "задрипаная" из 3 прибалтийских республик была Латвия.
Так откуда же столько "понтов"?
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации