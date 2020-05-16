Рэй Бредбери: У нас одна обязанность - быть счастливыми

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Великий американский писатель не имел высшего образования, а знания получал самостоятельно, обучаясь в библиотеке

Может быть, поэтому его произведения поистине уникальны.

Детские годы



Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в обычном американском городе Уокиган, штат Иллинойс. Он рос в семье, где царила прекрасная атмосфера, все родственники очень любили друг друга, поэтому многие из них впоследствии перевоплотились в книжных персонажей, которые появлялись в произведениях автора. Отец Рэя, Леонард, был потомком англичан-первопоселенцев, работал электромонтером. Мама, Мари Эстер Моберг, имела шведские корни. У Рэя был старший брат, Леонард-младший, брат-близнец которого умер в раннем возрасте. После Рэя в семья родилась девочка, ее назвали Элизабет, но в возрасте четырех лет она умерла от воспаления легких. Знаменитому писателю в детстве слишком часто пришлось сталкиваться со смертью, ведь у него умер еще и дедушка. Знакомство со смертью нашло свое отражение в творчестве Рэя, а многих героев своих произведений он называл именами ушедших навсегда близких людей.

Родители мальчика увлекались киноискусством, поэтому его брали с собой в кинотеатр с трех лет. В этом же возрасте Рэй пристрастился к чтению после того, как ему подарили комикс «Жил был однажды». В четыре года он увидел фильм «Собор Парижской Богоматери», потом еще долго боялся спать без света. А в восемь лет мальчик нашел выпуск журнала «Удивительные истории», который сильно его увлек.

Для того, чтобы понять, каким было детство писателя, достаточно прочитать «Вино из одуванчиков». Произведение представляет из себя автобиографическую повесть, в которой показан мир таким, каким его видят дети, каким в детстве его видел и сам Рэй Брэдбери. Наверное, поэтому ему удалось очень реалистично передать ощущения, переживания, эмоции юных ребят.

Но детство писателя не было безоблачным. Во времена великой депрессии неприятности коснулись и семьи Брэдбери. Отец потерял работу, вследствие чего семья переехала в другой город, куда их позвал родственник. Впоследствии он стал прототипом интересного персонажа — дядюшки Эйнара из одноименной книги.

Писать мальчик начал еще в 12 лет. Однажды ему не хватило денег на покупку романа Эдгара Берроуза «Великий воин Марса», потому пришлось самостоятельно придумывать продолжение истории. После этого один за одним начали появляться и другие рассказы, которые автор всю жизнь печатал исключительно на пишущей машинке. Кстати, Брэдбери отмечал, что прочтение произведения Эдгара Берроуза во многом способствовало появлению книги «Марсианские хроники».

В Лос-Анджелесе, куда переехала семья, Рэй окончил школу. Родители его едва сводили концы с концами, из-за чего денег на обучение в университете или колледже не было. Даже на свой выпускной Рэй пошел в костюме своего покойного дяди. Того убили бандиты, поэтому одежда была испорчена пулями, дырки от которых пришлось аккуратно зашить.

Первые успехи



После школы Рэю пришлось идти работать, он занялся продажей газет. В то же время несколько дней в неделю он проводил в библиотеке, перечитывая произведения американской и европейской литературы. В библиотеке Рэя посещало вдохновение, в этих стенах он написал множество рассказов. В возрасте 22 лет он становится профессиональным литератором. Молодой талант массово пишет рассказы, которые не приносят ему ни денег, ни славы. Но Рэй не падает духом и продолжает оттачивать свое мастерство.

В 1942 году он перестает совмещать продажу газет и писательство, сосредоточившись на выпуске рассказов. В 1946 году он случайно встречает свою будущую жену Мэгги Маклюр. Где, как не в книжном магазине, было познакомиться этим двоим. Через год Рэй и Мэгги вступают в брак, в котором у них рождаются четыре очаровательные дочки. Супруги всю жизнь прожили вместе.

Молодая семья жила скромно. Месячный доход был чрезвычайно мал — всего 250 долларов, половину суммы зарабатывала Мэгги. Но со временем доход Рэя начал увеличиваться. Сначала появился сборник «Темный квартал», спустя три года были выпущены «Марсианские хроники», ставшие первым коммерческим успехом Брэдбери.

После публикации романа «451 градус по Фаренгейту» писатель получил большую известность. По словам самого Брэдбери, на него в детстве очень большое впечатление произвели прочитанные им истории о сожжении библиотек в Александрии. Учитывая, что Рэй так много времени провел в библиотеке, понятно, откуда появился посыл в его романе-антиутопии. В мире, описанном автором, книги находятся под запретом, а «пожарные» не тушат пожары, вместо этого они сжигают книги. На смену книгам в выдуманном мире пришли интерактивные телевизоры, ракушки и другая техника, призванная сделать жизнь человека гораздо проще. Роман-антиутопия стал очень популярен, в 1966 году его экранизировали.

Мировое признание



Брэдбери был талантливым писателем, в результате чего ему удавались не только рассказы, но и сценарии, самым известным из которых стал, пожалуй, сценарий к картине «Моби Дик», которая вышла на экраны в 1956 году. Даже став знаменитым автором, Рэй каждый день помногу писал. В 1957 году вышла автобиографическая книга «Вино из одуванчиков», продолжение которой было выпущено в 2006 году. В рассказе автору удается перенести читателя в волшебную страну детства. Книга состоит из отдельных рассказов, которые объединены одинаковыми персонажами. Прототипом города, описанного в произведении, стал родной город писателя. Главный персонаж имеет много общего с самим Брэдбери, а остальные герои — с родственниками автора.

Рэй Брэдбери в 1959 году

Далее выходит роман «Надвигается беда», затем сборники рассказов. Также на телевидении появляются два шоу по пьесам Рэя. Кроме того, он пишет стихи, которые не снискали особой популярности. За все время писателю удалось выпустить около 300 рассказов, 30 пьес, 25 романов и повестей. Многие произведения Брэдбери были экранизированы.

Даже в преклонном возрасте Рэй каждое утро начинал с работы над очередным произведением. Он надеялся прожить до 100 лет и верил, что именно его работа поможет продлить жизнь. В 79 лет писатель перенес инсульт, после которого ему пришлось провести оставшиеся годы в инвалидном кресле. Рэй Брэдбери умер 5 июня 2012 года, ему был 91 год. Последнее произведение при жизни писателя вышло в 2010 году.

Секрет успеха



Брэдбери называют писателем, популяризировавшим жанр научной фантастики. В произведениях автора немало интересного с точки зрения технологий, да и в некоторых рассказах он предвидел появление устройств, которых в то время никто не мог себе вообразить. Но популярность его книг связана не только с этим фактом. Многие события, описанные в его рассказах, происходят в далеком будущем или выдуманном мире, где человек освоил, казалось бы, нереальные технологии. Но произведения Брэдбери не о том, каким прекрасным может быть мир при условии невероятно развитых технологий. Основным мотивом является то, что техника приносит человечеству не только пользу, но и вред. При этом автор никогда не объясняет читателю простые истины, а просто подводит его к размышлениям на определенную тему.

У Рэя множество небольших рассказов, которые заставляют задуматься о серьезных вещах. Например, произведение «И грянул гром», которое можно прочитать за один раз, расскажет читателю о том, как один неосмотрительный поступок человека может изменить весь мир. А в повести «Лед и пламя» автор поднимает острый вопрос быстротечности человеческой жизни. В этом и заключается особенность писателя — в дюжине страниц он умещает глубокий смысл.

У Брэдбери не сразу выработался свой стиль. Изначально он имитировал стиль Эдгара По, но писатель-фантаст Генри Каттнер посоветовал ему изменить подход к написанию рассказов. Поэтому Рэй всегда писал много, даже невзирая на то, что вначале ему очень мало платили. Зато такой опыт позволил обрести собственный писательский стиль. Его тексты отличаются динамичностью, произведения усыпаны риторикой, афористическими фразами, восклицаниями. От этого их всегда интересно читать.

Брэдбери обладал феноменальной памятью, он запоминал все, о чем читал и что слышал с детского возраста. По его словам, он даже помнил первые дни своей жизни. Во многом Рэя поддерживала его жена. В начале творческой карьеры она помогала зарабатывать деньги, чтобы Брэдбери мог сосредоточиться на писательстве. Мэгги была одновременно и музой, и редактором. Ей посвящен сборник «Марсианские хроники». Рэй Брэдбери — великий фантаст, подаривший людям яркие произведения, во многих из которых события развиваются по принципам сказки.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

