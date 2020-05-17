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В десятке богатейших людей Великобритании остался только один россиянин

10:14 17.05.2020
Фото со страницы Алишера Усманова в соцсети
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Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов оказался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании, составленном изданием The Sunday Times. Год назад в Топ-10 было трое россиян.

Издание поставило Усманова на седьмую строчку с состоянием в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд). Год назад он занимал восьмое место с 11,339 млрд фунтов стерлингов.

В десятке рейтинга-2019 присутствовали также инвестор Роман Абрамович (9-я строчка) и совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман (10-я). В этом году Абрамович занимает 12-ю позицию с состоянием в 10,16 млрд фунтов ($12,3 млрд). Фридман на 11-м месте с 10,23 млрд фунтов ($12,38 млрд), сообщает "Интерфакс".

Первое место в рейтинге досталось британцу Джеймсу Дайсону. Состояние 72-летнего изобретателя, основателя и главы компании электробытовых приборов Dyson оценивается в 16,2 млрд фунтов.

На втором месте братья Шри и Гопи Индуйя, которые занимаются бизнесом в сфере недвижимости, торговли и банковского дела. У них 16 млрд фунтов.

Инвесторы Дэвид и Саймон Рубены с 16 млрд фунтов на третьем месте.

Четвертая строчка у родившегося в Одессе промышленника Леонарда Блаватника (15,78 млрд фунтов). За ним идет инженер и финансист Джим Рэтклифф (12,15 млрд).

Как отмечает издание, в этом году из-за пандемии коронавируса состояние многих миллиардеров из списка заметно сократилось. В общей сложности за два месяца от суммарное состояние богатейших людей Великобритании из этого рейтинга уменьшилось на 54 млрд фунтов.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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17.05.2020, 16:53
Гость: Среди

богатейших людей в Рф назовите мне хоть одного чистого русского.У меня и президент то не русский.Но этого мало,на Укре вообще чистый еврей,и он лучша для своего народа.
17.05.2020, 15:51
Гость: Ну,

"начал" он, правда, с отсидки.
17.05.2020, 14:45
Гость: разные способы обогащения

У англичан на первом месте изобретатель и организатор производства электроприборов,честь ему и хвала.
Каким образом обогатились лондонские миллиардеры из бывшего СССР?Прихватизация,мошенничество,воровство из бюджета и за счет обнищания народа.
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