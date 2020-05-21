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США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

10:06 21.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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США заблокировали проект заяявления Совбеза ООН о суверенитете Венесуэлы, который был предложен Россией. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.

Ранее в Совбезе ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу.

В документе говорилось, что члены ООН отвергают применение или угрозу применения силы, осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, в том числе и с использованием наемников.

"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.

Третьего мая власти Венесуэлы сообщили о том, что было предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. По словам президента страны Николаса Мадуро, целью вторжения было его убийство. Среди задержанных было двое граждан США.

Власти США и Колумбии свою причастность к инциденту отрицают.

Темы: Россия, Венесуэла, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 15:03
Гость: Федор

Кто бы сомневался.Все будет хорошо,Мадура свалит из Венесуэлы ,сколько можно народ гнобить .
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