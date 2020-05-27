Добровольцы ЧВК «Вагнера» если и воюют в Ливии, то против террористов

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26 мая, на страницах издания Asharq Al-Awsat был опубликован материал, посвященный конфликту в Ливии.

В нем рассказывается, как Турция поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия.

Фото: агентство Afrigatenews

Как утверждают авторы статьи, турецкий лидер Реджеп Эрдоган помогает триполитанскому правительству, движимый мечтами о возрождении Османской империи. Для этого Анкара уже перебросила в Триполи около десяти тысяч наемников, среди которых также есть боевики «Аль-Каиды» и ИГИЛ (организации запрещены в РФ).

В материале также сказано, что Турция прямиком из Идлиба в Ливию транспортирует на кораблях террористов «Сирийской национальной армии». Помимо этого, турецкие военнослужащие оказывают поддержку боевикам группировки «Братья-мусульмане», продвигающимся вглубь Ливии.

Также в статье Asharq Al-Awsat процитированы слова американской журналистки Линдси Снелл, которая ранее утверждала, что переброшенные в Ливию террористы «Фейлак аль-Маджид» занимаются грабежом и мародерством.

Несмотря на все это, Турция продолжает переброску боевиков, потому что, как считает Эрдоган, это помогает в достижении интересов Анкары в Ливии.

Разумеется, столь агрессивная политика турецких властей противоречит позиции мирового сообщества и множит на ноль все успехи, достигнутые в урегулировании внутриливийского конфликта.

Стоит отметить, что ранее агентство Afrigatenews также подтверждало, что Анкара пополняет ряды ПНС Ливии не только наемниками из «Сирийской национальной армии», но и террористами ИГИЛ. А издание Almarsad сообщало, что в военных операциях правительства Файеза Сарраджа принимали боевики группировок ИГИЛ и «Аль-Каида».

Об участии международных террористических организаций в ливийском конфликте также могут свидетельствовать события, произошедшие при захвате населенных пунктов Сурман и Сабрата. Тогда, взяв под контроль данные города, террористы устроили кровавую бойню, а в качестве флагов развесили знамена ИГИЛ и «Аль-Каиды». Файез Саррадж, комментируя данную операцию, назвал ее успешной. При этом о совершенных преступлениях он не сказал ни слова.

На данный момент обстановка в Ливии довольно непростая. На территории страны орудуют опасные террористические группировки, которые получают военную поддержку со стороны Турции.

Напомним, чуть больше года назад ЛНА начала новую фазу контртеррористической операции «Аль-Карама». Она направлена на освобождение северо-запада Ливии от бандформирований.

В августе того же года в открытых источниках стала появляться информация, что участие в данной операции принимают бойцы ЧВК «Вагнера». Однако стопроцентных доказательств этому предоставлено не было. Впрочем, если представить, что бойцы российской ЧВК станут воевать на стороне ЛНА, то это будет совместная борьба с международным терроризмом.

